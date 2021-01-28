وزير خارجية بايدن: لنا شروط قبل العودة للاتفاق النووي ونشطاء: تتآمرون مع إيران الإرهابية

خبراء: فكرة العودة للاتفاق النووي المشبوه مع إيران مرفوضة تماما من الأصل



قال مراقبون، إن فكرة العودة للاتفاق النووي المشبوه مع ايران مرفوضة أصلا. بعد كل ما صدر عن إيران الإرهابية من تهدايدات وأعمال إجرامية.

وقالوا، إن بايدن ووزير خارجيته يتجملون حول مؤامرة حقيرة، اسمها الاتفاق النووي.

وكان قد تجمل وزير خارجة بايدن، بلينكن وقال: إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت"!!

وقال بلينكن في أول مؤتمر صحافي له "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضا إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله.



وكان قد بحث بلينكن مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب سبل التصدي لـ "السلوك المزعزع للاستقرار" من جانب إيران، ودفع الصين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الوزيرين "بحثا فرص العمل معا بخصوص وضع أجندة مشتركة من أجل تعزيز القيم الديمقراطية في أنحاء العالم وتقوية التحالف العالمي بين البلدين.

فيما كانت قد حلقت قاذفة أميركية من طراز "بي-52" الأربعاء فوق منطقة الخليج، في ثالث عرض قوة موجه إلى خصوم الولايات المتحدة وخصوصا إيران، منذ مطلع العام.

وأقلعت القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية من قاعدة باركسدايل الجوية في لويزيانا (جنوب الولايات المتحدة)، كما جاء في بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي.

وأضاف البيان "ترمي هذه المهمة لإثبات قدرة الجيش الأميركي على نشر قوات جوية في كافة أنحاء العالم لردع أي هجوم محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة أمن المنطقة". وهي ثالث طلعة في المنطقة تنفذها قاذفات "بي-52" منذ بداية السنة، لكنها الأولى منذ ظهور بايدن.

ياتي هذا فيما كشف مسؤول بارز مع بايدن، عن اتجاه بايدن لإطلاق مبادرة - عبر وسطاء أوروبيين- لفتح حوار مباشر مع طهران، حدد خبراء مختصون بالشؤون الإيرانية أبرز الفرص والتحديات أمام أي حوار أميركي- إيراني في الفترة المقبلة وفق تقرير سكاي نيوز عربية".

وبحسب بعض القراءات فإن أي محادثات أميركية-إيرانية تلفها عدة دوافع إيجابية للتوصل لاتفاق، بموازاة تحديات إشكالية مُهددة لأي حوار قادم بين الطرفين. ومن بين أبرز الفرص بموازاة التصريحات المرنة لـ "بايدن" بشأن العودة للاتفاق النووي بشروط جديدة، تبزغ حاجة إيران للخروج من عزلتها السياسية وتفادي آثار العقوبات الاقتصادية الخانقة التي أفرزت ضغوطات داخلية هائلة عززت من أزمة النظام الإيراني.

وهناك اشكاليات، لجهة اشتراطات الجانب الأميركي وتمسكه بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وكذا تضمين الصواريخ الباليستية وأنشطة زعزعة الاستقرار ضمن أي اتفاق، وهو ما يرفضه الجانب الإيراني المتمسك بنهجه، والساعي لامتلاك أوراق ضغط تفاوضية جديدة، ملوحاً بورقة "الميلشيات" في المنطقة.



ولفت المحلل المختص بالشؤون الإيرانية، علاء السعيد، أن تكون هناك فرص حقيقية للحوار في وقت مبكر، ويقول: لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن أي حوار أميركي-إيراني، لا سيما أنه أمام الرئيس بايدن جملة من الإشكاليات مع روسيا والصين على سبيل المثال، تجعل من الصعب حدوث أي حوار في الوقت القريب، فضلاً عن المشكلات داخل المجتمع الأميركي، مثل تداعيات كورونا وارتفاع معدلات البطالة ومشكلات توفير اللقاح، وبالتالي على بايدن حل المشاكل الداخلية أولاً قبل الانتقال إلى الخارجية، وإن خرج إلى الملفات الخارجية فسيكون ملف روسيا والصين وجهته الأولى".

وبالتالي أعتقد بأنه من الصعوبة أن تبدأ مفاوضات مع الجانب الإيراني، ولو بدأت ستكون في مراحل لاحقة، وبناءً على أسس جديدة تماماً يحددها بايدن على نفس النهج السابق وبنفس أسلوب ترامب، بمعنى أنه لن تتم إزالة أي عقوبات. لافتاً إلى ما يمثله الدور العربي من تأثير واسع، انعكس على الموقف الأوربي نفسه، حتى أن وزير خارجية فرنسا خرج بتصريحات أكد فيها أنه لابد من إضافة أسس جديدة للتفاوض تتضمن الصواريخ الباليستية، وهو نفس ما رددته حملة بايدن أثناء الانتخابات بأنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

ورغم ما يلف قضية البرنامج النووي الإرهابي المشبوه من إشكاليات، فإن فكرة العودة له مرفوضة تماما. والرئيس ترامب سبق وأن وضعه تحت الاقدام. وقالوا عودة الولايات المتحدة للاتفاق مؤامرة

أ.ي