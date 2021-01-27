تحركات محمومة لتبرئة إيران وعصابتها من ضباط الأمن في مجزرة الطيران.. التهمة على الموصل قبل أي تحقيق

مراقبون: أسالوا ضباط إيران في خلية الصقور وفي أجهزة الداخلية المختلفة ماذا جرى وكيف؟



في أعقاب تصاعد الحملة ضد السنّة في العراق، وبعدما قال برلمانيون وقبل أي تحقيق أن من فجرا ساحة الطيران في بغداد من الموصل. طالب خبراء القضاء العراقي بفتح تحقيق كامل يعرض على الرأي العام، فإذا كان مجرمو داعش الإرهابي قاموا بالتفجير فمن أين جاءوا؟ وكيف دخلوا العاصمة؟ ومن أين حصلوا على المتفجرات والألغام؟

وقالوا إن مجزرة الطيران حادث مرعب وعصابات إيران بدأت تستغلها على الفور انتخابيا وسياسيا لذلك فالتحقيق الشامل مطلوب.

وبعد أيام من توجيه مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب تفجير بغداد الدامي الذي وقع الخميس الماضي، أعلن عضو في لجنة الدفاع النيابية، عن اعتقال متورطين في تفجير ساحة الطيران ببغداد.



من جانبه، دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب للإسراع باستكمال التحقيق بجريمة ساحة الطيران ومحاسبة المقصرين- كل هذا وليس هناك بعد تحقيق جاد وشفاف بعد-

وأكد أن أمن العاصمة بغداد، مرتبط بأمن باقي محافظات العراق وبالأمن الإقليمي والخارجي، داعيا لتكثيف الجهد الاستخباري وتوسيع نطاق العمليات الاستباقية ضد داعش الارهابي ورفع مستوى التنسيق الأمني بين القطاعات المختلفة. ويشار إلى أنه بعد المجزرة التي هزت وسط العاصمة العراقية بغداد، شدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ضرورة الاستنفار الأمني، وملاحقة المتورطين. كما اعتبر أن ما حصل خرق أمني كبير، مشددا على أن حياة الناس أمانة لا يستهان بها.

وقال الكاظمي، خلال جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني: ما حصل خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. واقال ضباط بارزين لكن لمعلومات لمؤكدة انهم عادوا جميعا لمناصبهم في تكتم شديد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن انتحارياً أول فجر نفسه في سوق البالة الذي تباع فيه ملابس مستعملة في ساحة الطيران في وسط العاصمة "بعدما ادعى أنه مريض فتجمع الناس حوله". وأضاف البيان أن الانتحاري الثاني فجّر نفسه "بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول".



فيما أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، أن من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان من الموصل. ونقلاً عن التلفزيون الرسمي قال آل حيدر: لدينا معلومات جمعت عن بعض القيادات العسكرية وسيتم استجوابهم. وأشار إلى أن العمل الروتيني والاسترخاء عند الأجهزة الأمنية أديا إلى تفجيرات ساحة الطيران.

وقال خبراء، إن داعش الإرهابي هو من قام بالعملية لكن الذين ساعدوه والذين حققوا مكاسب من وراء الجريمة شركاء فيها كذلك.

أ.ي