فوق أطلال العراق.. نوري المالكي: الحشد الإجرامي باقٍ ولن يحل وخبراء: أنت راعي هذه العصابات لحساب إيران

لوموند الفرنسية: الحشد تحول لدولة داخل الدولة وحزام ميليشياوي حول بغداد على طريقة حزب الله



يكشف الدفاع المستميت لنوري المالكي عن ميليشيات الحشد الشعبي الإرهابي، العديد من الحقائق المخجلة.

في مقدمتها أن نوري المالكي، وهو الفاسد الأبدي في العراق وكان مكانه غياهب السجن منذ سنوات، هو راعي هذه العصبات لحساب إيران وان له مصلحة مباشرة في استمرارها. فعصابات الحشد هى اليد القذرة التي من خلالها تسيطر إيران على الدولة ولو تم حلها فهذا يعني قطع هذه الأيدي ورجوع العراق دولة طبيعية.

المثير انه لا فائدة عملية على الاطلاق من جراء وجود هذه العصابات المسلحة التي تقودها إيران ويصل عدد عناصرها وفق احصاءات رسمية الى نحو 90 ألف عنصر وتدفع لها رواتب شهرية.

في نفس الوقت فإن هذه العصابات تحولت الى دولة داخل شبه الدولة في العراق وهو ما يمثل خطر جسيما.



وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال إن العراق أثبت للعالم قدرته على هزيمة الإرهاب الذي تقف خلفه جهات محلية وإقليمية ودولية كبرى!! تناسى أن يقول إنها ايران.

واضاف المالكي خلال حضوره مجالس عزاء في بغداد، إن الحشد الشعبي الارهابي باق ومستمر!!!

وأتي هذا بعد تصاعد الاتهامات العراقية لعناصر من الحشد الشعبي الإرهابي بأنها هى من تقف خلف تفجير حادث الطيران المروع، وأن الانتحاري الذي مر بالقنابل الى ساحة الطيران مر تحت أعين الأمن وببصيرة عملاء إيران.

كما يأتي دفاع المالكي عن الحشد بعد عقوبات وقعتها ادارة الرئيس ترامب، على قادة الحشد ومنهم الارهابي فالح الفياض والإرهابي أبو فدك.



وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض، لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوردت الوزارة في بيان، أن عناصر متحالفة مع إيران، هاجمت خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر 2019، المدنيين العراقيين الذين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.وان الفياض كان جزءا من خلية أزمة تتألف أساسا من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران شنوا حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين يدعون إلى احترام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

في نفس السياق كشفت، صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحقيق مطول، "تغلغل" ميليشيات "الحشد الشعبي الارهابي" المدعومة من إيران، في العراق، وتنامي سيطرتها على مفاصل الدولة، وعملها على إنشاء "حزام" يحيط بالعاصمة العراقية بغداد من خلال كتائب "حزب الله" العراق، على شاكلة ما قام به "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان.

وتناول التحقيق مدينة جرف الصخر، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً جنوب غرب بغداد، والتي غير "الحشد الشعبي" اسمها إلى "جرف النصر" بعد هزيمة تنظيم "داعش"، وأعلنها "منطقة محظورة" على سكانها.



وتقع جرف الصخر في موقع استراتيجي بين بغداد ومدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، وتوجد على الطريق الذي يربط العاصمة الإيرانية طهران بالعاصمة السورية دمشق.

وقال أحد سكان المدينة، ويقطن حالياً في مخيم وسط صحراء الأنبار، غرب العراق. إن "الميليشيات المسلحة، دمرت المنازل ثم المزارع، باستثناء وسط مدينة جرف الصخر، التي يحتلونها حالياً. مؤكداً أن هذه الميليشيات "أقامت معسكرات وسجوناً سرية، ومزارع لتربية الأسماك"، في المنطقة التي تبعد بنحو 80 كيلومتراً من مجرى نهر الفرات. وأضاف: "يمكننا رؤية سيارات الأمن حول المدارس، ونعتقد أنها تستخدم كسجون.

وأشارت "لوموند" الى انه لا يمكن لاحد تحديد أسباب بقاء الميليشيات المسلحة هناك، بعد ثلاث سنوات من إعلان النصر على "داعش الارهابي" في ديسمبر 2017.

وأشار الشاب العراقي، في حديثه للصحيفة الفرنسية، إلى أن كتائب حزب الله العراق الموالية لإيران، تسيطر على المنطقة، وحتى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يستطيع أن تطأ قدمه هناك.

وبحسب تحقيق "لوموند"، فإن "العديد من شيوخ قبيبة الجنابي تم اغتيالهم بسبب احتجاجهم. ودعا شيخ القبيلة عدنان الجنابي الحكومات المتعاقبة، إلى إيجاد حل لقبيلته المبعدة من أراضيها، ولكن من دون جدوى.

وتعتبر سطوة الحشد الإرهابي في العراق غير محددة ولا مسبوقة، ولذلك يظل نوري المالكي مدافعا عنها وتظل المطالب العراقية بضرورة تفكيك هذه العصابات وتسريحها واستعادة الدولة في العراق أملا لملايين العراقيين.

أ.ي