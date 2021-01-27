نشطاء تشرين يشكلون حركة "امتداد" للمنافسة في الانتخابات المقبلة.. والسؤال هل تتركهم عصابات إيران الإرهابية أحياء؟

ميليشيات إيران نفذت ما لايقل عن 65 عملية اغتيال ومحاوالة اغتيال خلال الشهور الأخيرة وهناك انفلات أمني





لم تحقق الثورة العراقية الكبرى حتى اللحظة أي انجاز سياسي على أرض الواقع. لا في القبض على قتلة المتظاهرين ولا في وقف الفساد ولا في تقييد عصابات إيران ولا في تحقيق مشروعات اقتصادية وتنموية تستوعب البطالة الهائلة في العراق.

لكن مع ذلك، ووفق تقارير عدة فإن هناك تحركات سياسية للدفع بتكتلات شبايبة للساحة أملا في أن تحجز مكانها وتنافس عصابات إيران في الانتخابات المقبلة وتزيحها من المشهد. وعليه اتخذ النشطاء أول خطوة لتغيير الوجه العام للحراك الشعبي من احتجاجات في الشوارع والساحات العامة إلى منافسة أخرى في أروقة السياسة.

وأعلن نشطاء خلال مؤتمر صحافي، في مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى جنوب العراق، تشكيل تكتل سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.



ويتزعم الكيان الجديد الذي يحمل اسم "حركة امتداد" الناشط البارز في احتجاجات ذي قار علاء الركابي، لتمثيل حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمعروفة باسم "ثورة تشرين" في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأضاف الركابي، أن الحركة ستكون بمثابة صوت الاحتجاجات الشعبية لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة. وبينما كان يقف بجواره نشطاء من محافظات ذي قار والمثنى وبابل والديوانية، شدد الركابي على أن "حركة امتداد ستعمل على مواجهة فساد النظام القائم في البلاد.

وتابع أن الحركة ستسعى إلى الحصول على الأغلبية البرلمانية، وبخلاف ذلك فإنها ستتجه إلى المعارضة في البرلمان المقبل.

واكتسب النشطاء، خبرات تنظيمية على مدى عام كامل من الاحتجاجات وباتت لديهم كيانات تمثلهم، مثل اللجان المنظمة للاحتجاجات، وبرز بينهم قادة يوجهون المتظاهرين. وعلى مدى أكثر من عام، كانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار إحدى البؤر الساخنة للاحتجاجات.



لكن ما شهدته المدينة في وقت سابق من يناير الجاري، وفق تقرير العرب يوحي بأن نشطاء الحراك الشعبي ما زالوا يمتلكون زمام المبادرة. ففي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت احتجاجات حاشدة في الناصرية على خلفية اعتقال نشطاء، بينهم إحسان الهلالي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ومصادمات بين المتظاهرين وأفراد الأمن، خلفت ثلاثة قتلى والعشرات من الجرحى من الجانبين. وبعد نحو أسبوع، وضع المتظاهرون حدا للاحتجاجات، بعد أن أطلقت السلطات الأمنية سراح النشطاء المعتقلين بتهمة "الإخلال بالأمن العام"، على خلفية دعوات أطلقوها للخروج في تظاهرات. ياتي هذا فيما خرج المئات من متظاهري الناصرية، إلى الشوارع للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي، الذي فُقد أثره منذ نحو أربعة أشهر، عندما اختطفه مسلحون مجهولون من أمام منزله في الناصرية.

وبدأت الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2019 ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة منذ عام 2003.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق قُتل خلالها ما لا يقل عن 560 شخصا، إضافة إلى الآلاف من الجرحى، وفق الارقام الحكومية.

وكانت ولا تزال المطالب العامة للحراك حاضرة في تلك الاحتجاجات، وتتمثل في إبعاد الطبقة السياسية الفاسدة والفصائل المسلحة النافذة المتهمة بالفساد والتبعية لإيران، وملاحقة ومحاكمة المتورطين في قتل المئات من المتظاهرين، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة، بعيدا عن سطوة السلاح وتحت رقابة دولية.

ويرى مراقبون، انه في الوقت الذي قد تمثل فيه حركة امتداد التي يقودها علاء الركايبي أمل جديد يبزغ لملايين العراقيين فإنه لا تزال هناك أسئلة ضخمة ومخاوف حقيقية تحوطها، في مقدمتها، الى أي مدى لن تخترقها عصابات ايران ولن يسيطر عليها رجالاته. ثم هل يبقى علاء الركايبي حيا؟!

هل تتركه عصابات إيران يتحرك هو وزملاؤه بحرية للحصول على رصيد سياسي في الشارع أم تقوم باغتياله او خطفه ويجهلون مصيره مثلما حدث مع الناشط البارز سجاد العراقي؟!

للأسف العراق يتمرغ في الدم والفوضى وسيطرة عصابات ايران وعملائها وصلت إلى درجة مرعبة والحكومة الموجودة خانعة.

ا.ي