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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 07:20 م

تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي.. نشطاء: اقتربت نهاية نظام الملالي الإيراني

قاذفات بي 52 وإيران

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية في سماء الخليج العربي، رسالة ردع جديدة لنظام الملالي الإيراني وأن نهايته قد اقتربت بشكل كبير.

وقد عادت مجددا القاذفات الأميركية " B-52" للتحليق فوق الخليج العربي في رسالة رد لإيران.

وأكدت القيادة الأميركية الوسطى، أن تحليق قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط تهدف لإظهار مدى الحزم الأميركي.

كما أضافت في بيان، أن واشنطن ملتزمة بأمن الشركاء والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

فيما أكد مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، أن القوات الأميركية متمسكة بموقف دفاعي دائم لردع أي عدوان في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الحلفاء.

وقال نشطاء، يا ويل الملالي من الضربة الكبرى، حيث أن خطة الضربة تم اعتمادها وبانتظار ساعة الصفر، التي اقتربت كثيرا.

وأشار نشطاء إلى أن أمريكا ترسل قاذفات بي ٥٢  للشرق الأوسط وإسرائيل انتهى جيشها من مناورات شاملة مدتها شهر، ما الذي يجري؟.

وقال مراقبون،  إن قيام قاذفات بي52 العملاقة، بالتحليق فوق الخليج العربي رسالة حاسمة لإرهابيي قم وطهران. وأن تواجد هذه الطائرات ليس أبدا للاستعراض العسكري فالقوة الأمريكية العظمى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج لهذا ولكن هناك مهمة حاسمة لتدمير طهران الإرهابية وسحق حرسها الثوري الإجرامي ستتم قريبا.

وتعد القاذفات الثقيلة بعيدة المدى، القادرة على حمل أسلحة تقليدية ونووية، مشهدًا هائلاً وتحلق في الشرق الأوسط بشكل أقل تكرارًا من الطائرات المقاتلة الأصغر، مثل المقاتلات الأميركية. وغالبًا ما يشتكي الأعداء من رحلات القاذفات في منطقتهم.

فيما كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مزيدا من التفاصيل عن تحليق قاذفات استراتيجية من طراز "بي – 52" فوق الخليج العربي.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه، إن سلاح الجو الأميركي دأب على تنفيذ مثل هذه المهمات في الآونة الأخيرة وفي شكل متكرر انطلاقا من الولايات المتحدة باتجاه مناطق عدة في العالم، ومن بينها الشرق الأوسط والخليج العربي.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تحليق قاذفات بي 52 الأمريكية فوق الخليج العربي:

وقال حساب، "@A_KHALED755"، " يا ويل الملالي من شر قد اقترب... خطة الضربة تم اعتمادها و بانتظار ساعة الصفر".


وأضاف، حساب، "@saad86105984"، " ننتظر أن تحلق فوق عمائم الجهل أعداء الإنسان والتنمية".


وتابع حساب، "@ghunaimalzu3by"، " أمريكا ترسل قاذفات بي ٥٢  للشرق الأوسط وإسرائيل للتو انتهى جيشها من مناورات شاملة مدتها شهر.. ما الذي يجري؟".

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