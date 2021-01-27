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الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 06:36 م

الكاظمي: الإرهاب يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات.. نشطاء: لا تخدع العراقيين من يعرقل هم ميليشيات إيران

الكاظمي

طالب نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم خداع الشعب العراقي، بأن من يعرقل الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الإرهاب.

وأكد النشطاء، أن من يحاول وسيستمر في عرقلة الانتخابات هم الميليشيات العميلة لإيران، حيث أن داعش أصبح منبوذا من الجميع والانتخابات لا تهمه.

وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الإرهاب كان ولا يزال يستهدف العراقيين بلا تمييز.

وقال إنه يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

من جانبه، قال النائب غايب العميري، إن فشل حكومة الكاظمي والحكومات السابقة تتحملها الكتل والأحزاب جميعا ولا أحد مستثنى من الأمر.

وأضاف أن الفشل الحالي بحكومة الكاظمي والقرارات المتخبطة نتاج طبيعي وامر غير مستغرب، عازيا الأمر إلى اختيار شخصية رئيس الوزراء ضعيفة و غير مؤهله لإدارة المنصب.

وأوضح العميري، أن منصب رئيسي وزراء العراق كبير جدا لا يمكن أن يدار من شخصيات غير قادرة على إثبات وجودها أمام الضغوطات وتتحرك وفق أهواء الأحزاب.

ولفت العميري أن مكتب رئيس الوزراء عليه العديد من علامات الاستفهام لما يجري وما يقوم به وما يصدر من قرارات وتخبط واضح.

وقالت الإعلامية ثائرة أكرم محمد، إن المليشيات والقوى السياسية المدعومة من إيران هي المسؤولة الأولى عن كل ما يحدث في العراق من إراقة لدماء الأبرياء، وإذا أراد الكاظمي تحدٍّ لإثبات هويته الوطنية والأخلاقية عليه ان يقوم بتقديم القتلة إلى المحاكمة للقصاص منهم دون مواربة أو خوف..

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الإرهاب:

وقال حساب، "@antoun_michael"، " لا تغالط نفسك ولا تخدع العراقيين لأن من يحاول وسيستمر في عرقلة الانتخابات هم الميليشيات العميلة لإيران. داعش أصبح منبوذا من الجميع والانتخابات لا تهمه".


وأضاف، حساب، "@ehabaljanaby"، " إذا تقربت الانتخابات أكثر سوف يبدوا الإعمار أقرب إلى تحسين دخل الفرد العراقي، حيث لا ندري الأيام القادمة ماذا ستكون؟".


وتابع حساب، "@zaidbn12"، " والذين يقتلون المتظاهرين والناشطين والذين يقصفون السفارات وإلى متى تبقى المليشيات في الموصل؟، ولماذا لا يبقى فقط الجيش والشرطة؟".


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