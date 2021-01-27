الخارجية: طلبنا من مجلس الأمن مراقبة الانتخابات العراقية.. ونشطاء: كل المرشحين تحت عباءة الأحزاب الفاسدة

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من طلب وزير الخارجية فؤاد حسين من مجلس الأمن الدولي مراقبة الانتخابات البرلمانية في العراق المقرر إجرائها في أكتوبر المقبل.

وتساءل النشطاء، هل يوجد انتخابات حقيقية مثل دول العالم في العراق؟، مشيرين إلى عمليات التزوير التي تتم في الانتخابات وإلى عمليات شراء مقاعد في البرلمان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "حسين التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ مارتن هث ، ونائبه جان بيرنارد، ورئيس البعثة الاستشارية التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات خلال هذه السنة".

وأضاف البيان، أنه "جرى النقاش بشأن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة للتواصل مع المنظمات الدوليّة، ومنظمة الأمم المتحدة، و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها، وان الوزارة قامت بأرسال رسالة أولى إلى رئيس مجلس الأمن حول طلب الرقابة الانتخابية وبصدد ارسال رسالة ثانية".

وأكد الوزير، أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات التي تعدُّ أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشدداً على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدوليّة".

وتساءل النشطاء، عن أي انتخابات تتكلمون وكل المرشحين تحت عباءة الأحزاب وبدون أي استثناء فقط تدوير للنفايات وما زال الكثير من الشعب للأسف مغيب العقل.

وقال نشطاء، هل فعلاً هناك انتخابات؟ نفس الوجوه سوف تصعد مرة أخرى. لا توجد انتخابات في العراق، وإنما النواب يعينون لنواب للشعب ولم ينتخبون وهم لا يمثلون الشعب لكنهم يحكمون.

من جانبها، أكدت النائبة ندى شاكر جودت، أن موافقة حكومة مصطفى الكاظمي على مقترح مفوضية الانتخابات بتأجيل الموعد إلى تشرين الأول من السنة الجارية لا يخلو من خضوع الحكومة الإرادات السياسية.

وقالت جودت , إن أغلب الكتل السياسية خاصة الكبيرة حاولت بشتى الحجج تمديد موعد اجراء الانتخابات المبكرة وبالأحرى رغبتها الحقيقية باستكمال الدورة الانتخابية.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين:

وقال حساب، "@1QmgNNiOHNqQVw7"، " كل الانتخابات بوجود شرذمة فاشلة".



وأضاف، حساب، "@1QmgNNiOHNqQVw7"، " كلهم بائعين القضية".



وتابع حساب، "@mustafaazzouzi"، " ألستم أهل ثقة".