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الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 03:58 م

الأمن الوطني: إحباط مخطط لاستهداف كركوك.. ونشطاء: وماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟

ميليشيات

أعلن جهاز الأمن الوطني، عن إحباط مخطط لاستهداف محافظة كركوك، بدورهم تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا عن الميلشيات التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم استهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة، باشرت مفارز جهاز الأمن الوطني بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات".

وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة حيث تم تدوين إفاداتهما أصولياً وإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقال نشطاء، إن إيران تريد تنفيذ عمليات إرهابية في العراق عبر ميليشياتها من الدواعش والحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وميليشيا بدر.

وأشار نشطاء إلى أن معدل الإعلان عن مقتل دواعش في نطاق كركوك، يسير بمعدل مقتل اثنين أو اعتقال ومن 2017 ولحد الآن كم يا تري أعدادهم؟.

وأكد نشطاء أن عناصر داعش الإرهابي يتجولون ليلا في القري لجباية أموال الزكاة ونسبة من ريع الحبوب والويل لمن لا يدفع الليل لهم في بعض القري.

وتساءل النشطاء، لماذا حتى الآن لا يستطيع الجيش العراقي والقوات الأمنية القضاء على تنظيم داعش الإرهابية؟، الذي مازال موجودا ويقوم بعمليات إرهابية وإجرامية.

وأشار نشطاء إلى أن عناصر تنظيم داعش تجمع قوتها في جنوب وغرب محافظة كركوك، وتنشط خالاياه النائمة بين مدةٍ وأخرى فيها.

وأكد نشطاء، أن سوء الأوضاع في الحويجة، خاصةً في القرى المتاخمة للقرى الكردية في جنوب داقوق، يشكل خطراً على الكرد في مناطق الكاكائية وداووده وطالباني.

وأشار نشطاء إلى أن دخول الخلايا النائمة إلى وسط المدينة، بات أكثر من الأحياء والأماكن التي يقيم فيها نازحو حرب داعش، وفي الأيام الـ3 الماضية وخلال حملتين لقوات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني في حي كردستان، تم إلقاء القبض على 6 من عناصر داعش، أحدهم المسؤول عن حواجز داعش ضمن حدود كركوك.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان جهاز الأمن الوطني:

وقال حساب، "@GokyfLW8HIEgKTz"، " وماذا عن الميلشيات  التي تقتل الأبرياء من أهل السنة؟".


وأضاف، حساب، "@ksainly57"، " قصدك يلغي مخطط إرهابي أو تم تأجيله!".


وتابع حساب، "@GoodQuate"، " اضحكوا على العالم ما دامت الانتخابات قربت".






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