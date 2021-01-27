بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 02:10 م

الكاظمي يلتقي رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية.. ونشطاء: ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب؟

الكاظمي

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة باتريك بويانيه.

وتساءل نشطاء، ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب العراقي؟، حيث أصبح الشعب لا يهتم بأي لقاء لرئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الكاظمي استقبل رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، والوفد المرافق له".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وتوسعة استثماراتها لاسيما في قطاع الطاقة و خصوصا النفط والغاز".

وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية قدمًا في تهيئة البيئة الصحية لعمل الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى، والفرنسية منها على وجه الخصوص"، مبينا أن "هذا التوجه هو جزء أساس في سياسة العراق بالانفتاح اقتصاديا تجاه شركائه الدوليين مثل فرنسا".

من جانبه، أوضح بويانيه "رغبة شركة توتال وتطلّعها الى المزيد من التعاون والشراكة مع العراق، خصوصًا بعد التسهيلات، والتحسّن الذي أحدثته الحكومة الحالية على عموم المناخ الاستثماري في العراق".

وقال نشطاء، إن العراق دولة نفطية تمتلك ثاني أكبر احتياط بالعالم وأكثر من 4 ملايين برميل رسمي تصدير وتطلب من صندوق النقد الدولي 7 مليارات.

وأضافوا، بما أن مصطفى الكاظمي بدأ مشروعا جديدا، على حسب ما يقولون. المجرب لا يجرب، بما فيھا العراق من تطورات ليس بفضل مسؤولين العراق بل العراق من أسس كل هـذ الشيء أما اللي أصبحوا رؤساء العراق فقط جلسوا على كراسي الغنية. من فضلكم المساوات بين الشعب.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@SAADAlr74302673"، " الشعب ماذا استفاد؟. وماهي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب العراقي؟".


وأضاف، حساب، "@HalKenoz"، " وبحث تطوير البحث عن النفط و الغاز في العراق لإهدائه إلى الولي السفيه في قم وطهران".


وتابع حساب، "@0a7sb1TmCAhQSqK"، " أين الكهرباء يا رئيس الوزراء؟".

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