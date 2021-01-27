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الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 11:43 ص

لجنة الصحة: الاتفاق على ثلاثة أنواع من لقاحات «كورونا» ستصل قريبا

لقاح كورونا
كشفَ عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، عن أن مليونين و600 ألف جرعة من لقاح «فايزر» ستصل الى العراق نهاية شباط المقبل، مبيناً أن وزارة الصحة والبيئة اتفقت مبدئياً على استيراد 8 ملايين جرعة عبر منصة «كوفاكس» وستصل في نيسان المقبل.
وقال خلاطي،: إن «الأنواع الثلاثة من اللقاحات تم الاتفاق عليها من قبل الفريق المتخصص في وزارة الصحة، لكنها لن تصل في وقت واحد بل على دفعات»، مشيراً إلى أن «الشرائح المشمولة بالتلقيح ستكون هي الأكثر عرضة للإصابة من سواها».
وعزا التأخير في وصول اللقاحات إلى «أسباب لوجستية وفنية خاصة في ما يتعلق بالشركة الاولى المتفق معها {شركة فايزر} التي يحتاج لقاحها إلى توفر درجات حرارة مناسبة في حاويات نقلها كما في أمكنة خزنها». موضحاً أن «التخصيصات المالية لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة تم تأمينها وتم التأكيد عليها بشكل «مستمر.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، سيف البدر: إن «لقاح {فايزر} سيصل للعراق في الربع الأول من العام الحالي»، مؤكداً «أن الوزارة أمنت التخصيصات اللازمة لاستيراده»..
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