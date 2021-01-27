بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 11:37 ص

سرقة نصف مليار دينار من منزل طبيب في ميسان

شرطة ميسان
اعلن مصدر في شرطة ميسان عن سرقة أكثر من نصف مليار دينار من منزل طبيب وسط المحافظة.

وقال المصدر إن "الاجهزة الامنية في ميسان تلقت، بلاغا يفيد بسرقة أكثر نصف مليار دينار من منزل احد الاطباء داخل مجمع دور الاطباء خلف مستشفى الزهاوي في المحافظة". 

وأضاف، أن "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث"، مبينا أن "التحقيقات الأولية ومعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة رصدت دخول امرأة من الباب الخلفي للمستشفى وهي تدخل لمجمع دار الاطباء وخرجت وهي تحمل كيسا تضعه تحت عباءتها" مبينا ان الشرطة تجري تحقيقا بالحادث. 
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