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الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 11:35 ص

وزير الصحة: متخوفون من زيادة الإصابات بكورونا

وزير الصحة حسن التميمي

أعرب وزير الصحة حسن التميمي، ، عن تخوفه من زيادة الإصابات بفيروس كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال التميمي إن "العراق تعامل مع جائحة كورونا بجدية وحزم وباجراءات صارمة"، مبينا أنه "مازلنا نحذر من زيادة الاصابات والاجراءات الوقائية التي تشهد إهمالا من المواطنين".

وأضاف التميمي، أن "وزارة الصحة اتخذت الاجراءات اللازمة لترصين وتطوير البنى التحتية وساهم ذلك بالسيطرة على الفيروس"، مشيرا الى أن "الاطفال يحملون الفيروس وهم ناقلون له دون ظهور الاعراض عليهم، وذلك حفزنا على أن يكون الدوام يوما واحدا في الاسبوع بالنسبة للطلاب وأن تكون الفرق الصحية موجودة في المدارس".
وتابع التميمي: "لدينا احصائيات كافية عن المدارس، حيث إن نسبة كبيرة من الفحوصات تجري في المدارس والكليات"، مؤكداً أن "خطر كورونا ما يزال قائما في العالم والمنطقة وليس فقط في البلاد".

وأكد أن "العراق مازال يحقق نتائج طيبة وجيدة في انحسار الوباء، ومازالنا متخوفين من زيادة الاصابات وذلك لعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية"، لافتا الى أنه "تم فرض غرامات على الجهات التي لا تطبق التعليمات الصحية وتم اغلاق الكثير من المولات والمطاعم والاسواق والمدارس".

ودعا التميمي "المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الصحية خصوصاً بعد ظهور السلالة الجديدة"..
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