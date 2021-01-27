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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 11:33 ص

كتلة نيابية: النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيرا

عمار طعمة

اكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة ان النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيرا ، وتتضح هذه الحقيقة اكثر بمقارنتها مع موازنات السنوات القريبة اليها (٢٠٢٠،٢٠١٩) ، مشيرا الى ان النفقات الضرورية (التشغيلية والاستثمارية وتخصيصات تنمية المحافظات) والتي تتناسب مع الحاجة الواقعية لا يتجاوز مجموعها (٩٠) تريليون دينار .

واوضح في بيان "  ان  النفقات المقترحة في موازنة 2021 كثيرة جدا وتتجاوز الحاجة الواقعية بالالتفات الى مواد الموازنة التي نصت على منح الاقليم تخصيصات عن سنوات (٢٠١٤-٢٠١٩) ودفع الاقتراض والتزامات الاقليم المالية المترتبة بذمته لجهات خارجية ، مبينا  ان تطبيق المادة التي تخصص مستحقات للاقليم للسنوات ( ٢٠١٤- ٢٠١٩) يعني منح الاقليم تخصيصات تتراوح بين (٢٨- ٣٦) تريليون لتلك السنوات الأربع ، ناهيك عن مبالغ القروض المتعلقة بذمة الاقليم لجهات اجنبية والتي لايعرف مقدارها حتى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

واشار الى ان قانون الموازنة هو قانون سنوي ينحصر نفاذه وسريانه بسنة واحدة يبدأ باليوم الأول وينتهي بنهاية اليوم الأخير من السنة فهذا يعني بوضوح ان تضمين هذه المواد بتلك التخصيصات الغرض منه صرفها للاقليم في هذه السنة وهذا مايؤكد صحة تحذيراتنا من شدة ارتفاع  المبلغ الإجمالي المقترح في موازنة ٢٠٢١.

وتابع : نضع هذه الحقائق  أمام القوى السياسية لتتخذ الموقف الوطني المسؤول بتجنيب العراق مخاطر مركبة اقتصادية واجتماعية بالغة وكذلك نخاطب الرأي العام ليتحمل مسؤوليته بالضغط على ممثليه لتخفيض النفقات المبالغ بها وليكون معيار العدالة واحكام الدستور حاكما في توزيع الثروات على العراقيين .
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