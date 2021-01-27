بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الكاظمي يلتقي رئيس شركة توتال النفطية الفرنسية.. ونشطاء: ما هي الجدوى بلقاء لا يحقق شيء للشعب؟ الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟ يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 11:31 ص

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مسؤولين بشركة توزيع المنتوجات النفطية بكركوك

النزاهة
أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل ضبط (5) مسؤولين  في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كركوك، مُبيّنةً إقدامهم على إحداث ضررٍ بالمال العامّ  يُقَدَّرُ بـمليارين و500 مليون دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة : ان فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكن من ضبط مسؤول الرقابة الإلكترونيَّة في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع كركوك، ومدير إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة ومسؤول الرقابة فيها، وكذلك مدير محطة تعبئة وقودٍ أخرى ومسؤول الرقابة فيها، مُوضحةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة خروقاتٍ قانونيَّةٍ تمَّ تثبيتها في عمل برنامج الرقابة الإلكترونيَّة الذي يتمُّ بموجبه تجهيز العجلات بمادَّة زيت الغاز.

وبينت الدائرة : أنَّ الخروقات تمثّلت بعدم وجود بياناتٍ كاملةٍ وصحيحةٍ عن العجلات التي تُزَوَّدُ بالمنتوج، فضلاً عن اختراق البرنامج المذكور من جهاتٍ أخرى يتمُّ بموجبها التلاعب بالكميَّات المُجهَّزة، مُشيرةً إلى أن التحرّيات والتدقيقات الأصوليَّة ، التي أجراها فريق المكتب أثبت قيام بعض المحطات الحكوميَّة والأهليَّة ببيع كمياتٍ كبيرةٍ من زيت الغاز تزيد على (60) مليون لتر، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قيمة الضرر تزيد على مليارين و400 مليون دينار  .

وأشارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) عقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أيلول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المُتَّهمين في شركة مصافي الشمال
- فرع كركوك؛ لتسبُّبهم بهدر كمياتٍ كبيرةٍ من مادَّة النفط الأبيض.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
لقاح كورونا

لجنة الصحة: الاتفاق على ثلاثة أنواع من لقاحات «كورونا» ستصل قريبا 27 كانون الثاني 2021 11:43 ص

وزير الصحة حسن التميمي

وزير الصحة: متخوفون من زيادة الإصابات بكورونا 27 كانون الثاني 2021 11:35 ص

عمار طعمة

كتلة نيابية: النفقات المقترحة في موازنة سنة ٢٠٢١ مبالغ فيها كثيرا 27 كانون الثاني 2021 11:33 ص

جام البخاتي

لجنة نيابية: تثبيت موظفي عقود الكهرباء يثير الخلافات بين الحكومة والبرلمان 26 كانون الثاني 2021 12:16 م

جواد الموسوي

الصحة النيابية: عدم توفير لقاح كورونا حتى الآن يعتبر أكبر أخفاق للحكومة في مواجهة الفيروس 26 كانون الثاني 2021 11:37 ص

مصرف الرافدين

الرافدين يعلن البدء باجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين 25 كانون الثاني 2021 11:42 ص

6338وزارة-الهجرة

الهجرة تكشف حقيقة إعادة النازحين قسريا .. و تدعو لإبعاد الملف عن الدعايات الانتخابية 24 كانون الثاني 2021 09:29 ص

المرور

المرور العامة : الازدحام في بغداد سببه وجود اكثر من مليونين و500 ألف مركبة 23 كانون الثاني 2021 11:56 ص

التعليقات