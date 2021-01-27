نائب : الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة كتل سياسية

كشف النائب احمد الكناني، عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتأسيس الدولة العميقة والسيطرة على الهيأت المستقلة والمناصب الخاصة لاستغلالها انتخابيا.

وقال الكناني إن “الكاظمي يسعى لتأسيس الدولة العميقة بمساعدة عدد من الكتل السياسية للسيطرة على المناصب الخاصة والهيأت المستقلة لاستغلالها انتخابيا”، لافتا إلى إن “الكاظمي لم يوفر إي مستلزمات لإجراء الانتخابات، إنما حدد الموعد لتنظيم صفوف الكتل السياسية الداعمة له للحصول على المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة.

وأضاف أن “الكاظمي يسعى من خلال تأسيس الدولة العميقة للفوز بالانتخابات والحصول على المناصب”، مبينا ان “هنالك كتلا سياسية داعمة لتوجه الكاظمي بالمماطلة في اجراء الانتخابات.

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