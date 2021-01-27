​البياتي: الحديث عن تغييرات وزارية مقبلة ابتزاز سياسي من قبل الحكومة

أكد النائب السابق جاسم محمد البياتي، ان تلويح الحكومة باجراء تغييرات وزارية مقبلة هدفه ابتزاز القوى السياسية ومنعها من الاستجوابات، مبينا ان الحكومة لن تستطيع تنفيذ اي تعهد لها بسبب ضعفها.

وقال البياتي ان ” الحديث عن تغيير وزاري من قبل الحكومة غير دقيق وتهدف منه منع الكتل من استجوابات الوزراء مبينا ان كل الاحزاب السياسية اعترضت على أي تغيير كونه يمس مصالحها المباشرة “.

واضاف ان “الحكومة استخدمت التلويح بالتعديلات الوزارية من اجل احداث بعض التغييرات الامنية والادارية الثانوية سيما مع التفجيرات الاخيرة”.

واوضح البياتي، ان “الوقت لا يسمح باجراء أي تعديل وزاري في ظل تسابق الكتل على التحضير للانتخابات النيابية المبكرة وترك المكاسب الوقتية .”