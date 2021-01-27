المالية النيابية: الموازنة ستكون جاهزة للتصويت منتصف الأسبوع المقبل

أعلنت اللجنة المالية النيابية، وصول المناقشات الخاصة بالموازنة الى المادة 50، مبينة ان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت منتصف الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان “اللجنة مستمرة في مناقشاتها للمواد وفقرات موازنة 2021 وباستضافة جميع المسؤولين.

واضاف ان “مناقشة فقرات المحافظات تم الانتهاء منها بحضور جميع المحافظين باستثناء محافظ البصرة الذي تخلف عن الاجتماع”،.

واوضح كوجر ان “الموازنة من المؤمل تكون جاهزة للتصويت منتصف الاسبوع المقبل وتسليمها للرئاسة لغرض التصويت عليها.