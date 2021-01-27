نائب يطالب الأمين العام للأمم المتحدة باعادة تقييم عمل بعثة "يونامي" في العراق

طالب النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي الامين العام للامم المتحدة باعادة تقييم عمل بعثة الامم المتحدة يونامي في العراق معربا عن اسفه من عدم قيام هذه البعثة بدورها المناط اليها .



وقال في بيان: انه بالرغم من الامال العريضة التي علقها العراقيون على البعثة الاممية لمساعدة العراق ( يونامي ) الا ان هذه البعثة وللاسف الشديد ومنذ عام ٢٠٠٣ ولحد الان لم تؤد الدور المطلوب منها بشكل حقيقي وملموس .



واكد المحلاوي ان اغلب العراقيين يعتقدون ان هذه البعثة (يونامي ) كانت اما شاهد زور او متواطئة لذا انه لابد من تصحيح مسار هذه البعثة لاعادة ثقة العراقيين بها .



وتساءل المحلاوي : اين انجازات هذه البعثة المكلفة بايجاد الحلول للوضع العراقي المعقد ، واين دورها في مجال نزاهة الانتخابات ؟ واين هي من ملف المغيبين؟ واين دورها تجاه التقارير التي تتحدث عن انتهاكات تحصل في السجون.



واكد : ان بعثة الامم المتحدة لم تكن لها اية لمسات واضحة لنزع فتيل الازمات ولم يكن لديها اي تأثير رغم واجباتها المكلفة بها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.





وتابع : انه استنادا الى المسؤولية القانونية والاخلاقية للامين العام للامم المتحدة ندعوه الى اعادة تقييم عمل بعثته في العراق وان يعمل على ان تكون هذه البعثة بمستوى المهام الموكلة اليها.

