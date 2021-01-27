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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 03:08 ص

الحرب القذّرة.. ميليشيات إيران تنشر حالة من الهلع بخصوص داعش في بغداد لتحقيق مكاسب رخيصة سياسيًا وانتخابيًا

نوري المالكي وعصابة ايران

الجيوش الالكترونية لنوري المالكي تروج دخول عشرات الدواعش للعاصمة وتحاول إبعاد تهمة مجزرة ساحة الطيران عن إيران

بما يفضح توجهاتهم، ويؤكد أن حادث الطيران والذي جاء عبر خرق أمني كان موجها ومرتبا لتحقيق مكاسب وانتهاز فرصة مجىء بايدن الشؤوم للبيت الأبيض.
تقوم أحزاب إيران وميلشياتها الإرهابية الهمجية، بشن حربا نفسية تستهدف زعزعة ثقة الشارع بالحكومة، من خلال الترويج لمعلومات كاذبة وتداول وثائق مزورة بشأن الوضع الأمني وتعيين أو إقالة موظفين في مواقع حساسة.
وتستخدم هذه الأحزاب والميليشيات الإجرامية، إمكانياتها الهائلة لملء مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مغلوطة ووثائق مزورة تتعلق بأحداث متفاعلة ميدانيا، كما حدث في قضية وجود خلايا انتحارية نائمة في بغداد بالتزامن مع تفجيرات ضربت سوقا شعبية وسط العاصمة أو إقالة مسؤول بارز في وزارة الداخلية أو تعيين معاون لمدير مكتب رئيس الوزراء.


وفي الحالات الثلاث، وفق تقرير "جريدة العرب" تولت جيوش إلكترونية تابعة للأحزاب والميليشيات الشيعية عملية تصنيع معلومات ووثائق مزورة ونشرها في فيسبوك وتويتر.
وتسببت وثيقة مزورة نشرتها منصات شيعية موالية لإيران في إثارة الرعب بين سكان العاصمة، إذ تحدثت عن دخول عشرات الانتحاريين إلى بغداد لتنفيذ هجمات على المساجد والأسواق الشعبية والدوائر الحكومية. وعززت الجيوش الإلكترونية هذه الوثيقة المزورة بتسجيل فيديو يظهر خلاله شخص يرتدي حزاما ناسفا، وهو يسلم نفسه للقوات الأمنية في بغداد.
وروجت الجيوش الإلكترونية المرتبطة بالميليشيات والأحزاب الشيعية أن هذا الفيديو يرصد حالة وقعت فجر الثلاثاء في بغداد، ما دفع خلية الإعلام الأمني إلى إصدار توضيح عاجل.
وقالت الخلية إن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تداولا “أنباء عن قيام إرهابي انتحاري بتسليم نفسه إلى قوات الشرطة الاتحادية في منطقة البياع واعترف بوجود انتحاريين آخرين في بغداد”. وأضافت “نود أن ننوه إلى أن الخبر عار من الصحة ولا مصداقية له إطلاقا، وأن ما يتم تداوله من مقاطع فيديو وصور يعود إلى إرهابي انتحاري سلم نفسه في عام 2014 إلى القوات الأمنية”. ودعت الخلية “المدونين ووسائل الإعلام التي تداولت هذه الأخبار إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرا.
ونشرت الجيوش الإلكترونية عشرات الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي تفند أمر إقالة البصري، مؤكدة أنه مستمر في مهامه، بالرغم من أن خليفته حميد السطري باشر عمله في الموقع الجديد فعليا. وفي الحالة الثالثة صنعت هذه الجيوش وثيقة مزورة تؤكد تعيين أحد أقارب القاضي رائد جوحي، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء، في منصب رفيع داخل المكتب. وأكد مكتب الكاظمي أن الوثيقة المتداولة مزورة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة.
 ويقول مراقبون، إن أكاذيب عصابات نوري المالكي والحشد الشعبي الإرهابي غرضها استغلال حادث الطيران والاساءة للسنّة واحداث حالة سيولة عارمة تحيط بالكاظمي. وإبعاد الشبهة عنهم في المجزرة التي حدثت في العاصمة.
وشددوا على ان عصابات إيران بدأت منذ اللحظة الأولى لمجىء بايدن في استعادة مواقعها والعودة للأساليب القذرة لاستعادة نفوذها.
ا.ي

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