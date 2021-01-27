رغم أن الجريمة وراءها إيران.. عصابات الحشد تعيد انتشارها في المدن السنيّة وانتهاكات بذريعة حادث الطيران

خبراء: ميليشيات إيران تستثمر في الحادث والحملة موجهة ضد السنّة بتوجيهات الحرس الثوري



جاء بايدن إلى البيت الأبيض، فأحبت إيران أن تربك الأوراق كلها. فافتعلت عبر خرق أمني بشع وعناصر مأجورة الجميع يعرفها "حادث الطيران". والغرض من وراءه سحق السنّة في العراق وتعزيز مكاسب طائفية في المدن المحررة. واشعال النار في بغداد وضمان استعادة الشارع العراقي مرة ثانية للعصابات الفارسية بذريعة ان السنّة ارهابيين والدليل حادث ساحة الطيران.

في نفس السياق، تعمل ميليشيات عراقية، حليفة لإيران الارهابية، على استغلال موجة الاعتداءات التي استهدفت العاصمة بغداد، من أجل تعزيز نفوذها في المناطق المحررة من تنظيم “داعش الارهابي عام 2017”، وإعادة انتشارها المسلح في مراكز المدن بشكل واضح ومشابه للأيام الأولى التي أعقبت طرد التنظيم نهاية 2016 ومطلع 2017. وتقوم المليشيات بإعادة فتح مقرات جديدة وما يعرف بـ"السيطرات"، وهي الحواجز التي تقام في الطرق العامة وداخل الأحياء السكنية، مقابل تراجع شعبي وسياسي في مطالبات تسليم الجيش والشرطة وباقي القوات النظامية الأخرى مسؤولية الأمن، وإخراج تلك الفصائل من مراكز تلك المدن.



وتنتشر الفصائل المسلحة، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق تقرير نشره مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في مناطق الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل، وأبرزها كتائب وميليشيات “حزب الله” العراق، و”النجباء”، و”عصائب أهل الحق”، و”البدلاء”، و”جند الإمام”، و”سرايا الشهداء”، و”لواء البقيع”، و”عاشوراء”، و”الطفوف”، و”الإمام الحجة”، و”بدر”، و”الإمام علي”، و”جيش المؤمل”. وتتورط هذه الفصائل بانتهاكات في تلك المناطق، فضلاً عن ممارستها أنشطة تجارية واسعة، خاصة على الحدود العراقية السورية من جهة الأنبار عبر بلدة القائم، ونينوى عبر بلدة ربيعة، بالإضافة إلى مدينة الموصل وبلدة الرطبة الحدودية مع الأردن. ووفقاً لمصادر مطلعة، في بغداد، فإن ما لا يقل عن 6 فصائل مسلحة أعادت انتشارها، خارج الخطة الحكومية لتوزيع القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي الارهابي، بعد التفجيرات الأخيرة، مستغلة حالة التفاعل الشعبي مع الاعتداءات، وضعف موقف الحكومة في تبرير التقصير الأمني الذي نتج عنه سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. وأكدت المصادر، أن صلاح الدين وديالى وشرق الأنبار شهدت انتشاراً واسعاً لعدد من تلك الفصائل. كما سُجل الاستيلاء على منازل مواطنين فارغة في تلك المناطق، بدعوى أنها تعود إلى "عوائل داعش".



ووفقاً لنائب، تحدث عبر الهاتف فإن تحركات الفصائل، التي تترافق مع رفع مستوى خطابها الطائفي، تمثل تهديداً جديداً للاستقرار والسلم في المناطق المنكوبة، والتي تنصلت الحكومة ليس من إعمارها فقط بل من فرض القانون والنظام في كثير منها. وأضاف أن “التشكيك دوماً بقدرة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من قبل تلك الفصائل يندرج ضمن مساعي تبرير وتغطية تحركاتها.

من جانبه، حذر عضو ائتلاف صلاح الدين، ناجح الميزان، من استغلال التفجيرات لفرض مزيد من القهر على المناطق المنكوبة. وبيّن أن مليشيات مسلحة استغلت التفجيرات لتنفيذ عمليات توسع وانتشار جديدة، مارست خلالها انتهاكات بدوافع طائفية. وهذا الأمر يحصل منذ يومين بعلم الجهات الأمنية الرسمية”. واعتبر أن استثمار الهجمات من قبل بعض المليشيات تمثل بضرب الحراك الشعبي، وحتى السياسي، لإخراج تلك المليشيات من المدن المحررة، مع قرب موعد الانتخابات، خوفاً من تغيير وتزوير نتائج الانتخابات بقوة السلاح، كما حصل في 2018”.

وأكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الارهابي تؤكد ضرورة إعادة النظر في تركيبة الأجهزة الأمنية، وهناك وقت كافٍ لجعل تلك القوات أكثر كفاءة، وتكون لها خطط استراتيجية في التعامل مع هكذا هجمات”. واعتبر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن “بعض الأعمال الإرهابية تُستغل فعلاً من بعض الفصائل لتعزيز وجودها ونفوذها، فهي تتحجج بالبقاء في تلك المدن بسبب خطر داعش على تلك المدن. ولهذا يجب أن يبقى الملف الأمني بيد القوات الأمنية حصراً، وتكون الفصائل بعيدة عنه، بل والعمل على إخراجها وإبعادها قدر الإمكان عن المدن والمواطنين.

وعلق خبراء، أن عصابات الحشد اتخذت من حادث الطيران ذريعة لابتلاع المدن السنيّة والتنكيل بأهلها. في ظل ضعف حكومة الكاظمي واهترائها وضعفها الشديد.

أ.ي