بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 27 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟ يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 27 كانون الثاني 2021 12:45 ص

رغم أن الجريمة وراءها إيران.. عصابات الحشد تعيد انتشارها في المدن السنيّة وانتهاكات بذريعة حادث الطيران

الحشد في المناطق السنية

خبراء: ميليشيات إيران تستثمر في الحادث والحملة موجهة ضد السنّة بتوجيهات الحرس الثوري

جاء بايدن إلى البيت الأبيض، فأحبت إيران أن تربك الأوراق كلها. فافتعلت عبر خرق أمني بشع وعناصر مأجورة الجميع يعرفها "حادث الطيران". والغرض من وراءه سحق السنّة في العراق وتعزيز مكاسب طائفية في المدن المحررة. واشعال النار في بغداد وضمان استعادة الشارع العراقي مرة ثانية للعصابات الفارسية بذريعة ان السنّة ارهابيين والدليل حادث ساحة الطيران.
 في نفس السياق، تعمل ميليشيات عراقية، حليفة لإيران الارهابية، على استغلال موجة الاعتداءات التي استهدفت العاصمة بغداد، من أجل تعزيز نفوذها في المناطق المحررة من تنظيم “داعش الارهابي عام 2017”، وإعادة انتشارها المسلح في مراكز المدن بشكل واضح ومشابه للأيام الأولى التي أعقبت طرد التنظيم نهاية 2016 ومطلع 2017. وتقوم المليشيات بإعادة فتح مقرات جديدة وما يعرف بـ"السيطرات"، وهي الحواجز التي تقام في الطرق العامة وداخل الأحياء السكنية، مقابل تراجع شعبي وسياسي في مطالبات تسليم الجيش والشرطة وباقي القوات النظامية الأخرى مسؤولية الأمن، وإخراج تلك الفصائل من مراكز تلك المدن.


وتنتشر الفصائل المسلحة، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفق تقرير نشره مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، في مناطق الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل، وأبرزها كتائب وميليشيات “حزب الله” العراق، و”النجباء”، و”عصائب أهل الحق”، و”البدلاء”، و”جند الإمام”، و”سرايا الشهداء”، و”لواء البقيع”، و”عاشوراء”، و”الطفوف”، و”الإمام الحجة”، و”بدر”، و”الإمام علي”، و”جيش المؤمل”. وتتورط هذه الفصائل بانتهاكات في تلك المناطق، فضلاً عن ممارستها أنشطة تجارية واسعة، خاصة على الحدود العراقية السورية من جهة الأنبار عبر بلدة القائم، ونينوى عبر بلدة ربيعة، بالإضافة إلى مدينة الموصل وبلدة الرطبة الحدودية مع الأردن. ووفقاً لمصادر مطلعة، في بغداد، فإن ما لا يقل عن 6 فصائل مسلحة أعادت انتشارها، خارج الخطة الحكومية لتوزيع القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي الارهابي، بعد التفجيرات الأخيرة، مستغلة حالة التفاعل الشعبي مع الاعتداءات، وضعف موقف الحكومة في تبرير التقصير الأمني الذي نتج عنه سقوط عشرات الضحايا من المدنيين. وأكدت المصادر، أن صلاح الدين وديالى وشرق الأنبار شهدت انتشاراً واسعاً لعدد من تلك الفصائل. كما سُجل الاستيلاء على منازل مواطنين فارغة في تلك المناطق، بدعوى أنها تعود إلى "عوائل داعش".


ووفقاً لنائب، تحدث عبر الهاتف فإن تحركات الفصائل، التي تترافق مع رفع مستوى خطابها الطائفي، تمثل تهديداً جديداً للاستقرار والسلم في المناطق المنكوبة، والتي تنصلت الحكومة ليس من إعمارها فقط بل من فرض القانون والنظام في كثير منها. وأضاف أن “التشكيك دوماً بقدرة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من قبل تلك الفصائل يندرج ضمن مساعي تبرير وتغطية تحركاتها.
من جانبه، حذر عضو ائتلاف صلاح الدين، ناجح الميزان، من استغلال التفجيرات لفرض مزيد من القهر على المناطق المنكوبة. وبيّن أن مليشيات مسلحة استغلت التفجيرات لتنفيذ عمليات توسع وانتشار جديدة، مارست خلالها انتهاكات بدوافع طائفية. وهذا الأمر يحصل منذ يومين بعلم الجهات الأمنية الرسمية”. واعتبر أن استثمار الهجمات من قبل بعض المليشيات تمثل بضرب الحراك الشعبي، وحتى السياسي، لإخراج تلك المليشيات من المدن المحررة، مع قرب موعد الانتخابات، خوفاً من تغيير وتزوير نتائج الانتخابات بقوة السلاح، كما حصل في 2018”.
وأكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الارهابي تؤكد ضرورة إعادة النظر في تركيبة الأجهزة الأمنية، وهناك وقت كافٍ لجعل تلك القوات أكثر كفاءة، وتكون لها خطط استراتيجية في التعامل مع هكذا هجمات”. واعتبر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن “بعض الأعمال الإرهابية تُستغل فعلاً من بعض الفصائل لتعزيز وجودها ونفوذها، فهي تتحجج بالبقاء في تلك المدن بسبب خطر داعش على تلك المدن. ولهذا يجب أن يبقى الملف الأمني بيد القوات الأمنية حصراً، وتكون الفصائل بعيدة عنه، بل والعمل على إخراجها وإبعادها قدر الإمكان عن المدن والمواطنين.
وعلق خبراء، أن عصابات الحشد اتخذت من حادث الطيران ذريعة لابتلاع المدن السنيّة والتنكيل بأهلها. في ظل ضعف حكومة الكاظمي واهترائها وضعفها الشديد.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصدر ونوري المالكي

على طريقة إيران.. تصاعد دعوات القتل الجماعي وتنفيذ الإعدامات من قبل نوري المالكي والصدر ينتقد 27 كانون الثاني 2021 12:09 ص

احتجاجات لبنان2

لبنان يحترق من جديد وبيروت تنزف.. تحت سطوة إيران وميليشيا حزب الله 26 كانون الثاني 2021 10:34 م

بايدن

لماذا يعشق بايدن الإرهاب الإيراني وسر الزحف من جديد نحو الاتفاق النووي المشبوه؟! 26 كانون الثاني 2021 09:07 م

الربيع العربي

الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا 26 كانون الثاني 2021 07:13 م

الكاظمي

الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن 26 كانون الثاني 2021 04:39 م

برهم صالح

صالح: العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة.. ونشطاء: وماذا عن الميليشيات الموالية لإيران بالعراق؟ 26 كانون الثاني 2021 03:58 م

بشار

تحذيرات من خطورة بقاء السفاح البعثي في حكم سوريا .. ومراقبون : "لا شرعية له ولا انتخاباته" 26 كانون الثاني 2021 12:52 م

نصر الله وعون

لبنان خارج التاريخ.. أجندة إيرانية ميليشياوية تحكم مستقبل بيروت ولا عزاء للشعب البناني 26 كانون الثاني 2021 03:11 ص

التعليقات