على طريقة إيران.. تصاعد دعوات القتل الجماعي وتنفيذ الإعدامات من قبل نوري المالكي والصدر ينتقد

الصدر: الحملة على السنّة مزايدات انتخابية سافرة



تحالف القوى العراقية: دعوات القتل الجماعي غير مسؤولة والأحكام يشوبها العدل والمصداقية





يعلم القاصي والداني في العراق، أن الكثير من الأعمال الاجرامية الإرهابية في العراق والتي تنسب لداعش الإرهابي وراءها إيران وأجهزتها. وهناك خرق أمني وتواطؤ وأصابع قذرة تعبث بأمن العراق.

لكن انطلاقا من أجندة طائفية مريرة، يقود المجرم نوري المالكي، صاحب الملف المتخم في الفساد حملة للقتل الجماعي، الهدف من ورائها تحميل السنّة مسؤولية الارهاب، وهو يعلم تماما ان ما جرى في ساحة الطيران من فعل عناصر إيران وهى ليست الحادثة الوحيدة.

وهو ما دفع مقتدى الصدر للرد عليه، وأيضا القضية لعبة انتخابية سافرة.

وشن مقتدى الصدر، هجوماً لاذعاً على جهات، لم يسمها، قال إنها تمارس ضغوطات على السنّة بحجة محاربة الإرهاب.



وقال الصدر في تغريدة على تويتر، مع اقتراب التنافس الانتخابي، هناك ضغوطات تمارس من بعض الجهات ضد أهالي المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب، وقد تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب. وأضاف أن هذا يعني أن الارهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق. وهذا ما قد تنتفع منه بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني.

وشدد الصدر على ضرورة أن يكون التنافس تنافسا على اسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وانسانية بعيدا عن العنف والصدام. وأردف بالقول، من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف.

وعلى طريقة إيران وللانتقام من السنّة، بقلب طائفي أسود ودون محاكمات عادلة معترف بها، دعت كتلة دولة القانون، العراقيين إلى تنظيم حملات شعبية واعلامية للضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة وتنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين بـ"الارهاب"، محذرة من التهاون في تأخير التنفيذ لتلك الاحكام!

وقالت الكتلة في بيان نشره شفق نيوز، إنها تؤكد موقفها الثابت والمبدئي من الاصرار والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ او تردد .

وأكدت الكتلة أن الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد. واشارت إلى أن عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض ان يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وان دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لأخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا ارض العراق دون وازع من ضمير او انسانية".



وذكّرت الكتلة، بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكتل السياسية والقوى الوطنية الخيرة من اجل تبني هذه القضية التي باتت مطلبا شعبيا واخلاقيا وشرعيا، وان يعلنوا موقفهم بوضوح انصافا للشهداء وتحقيقا للعدل!!

على جانب آخر، عبر تحالف القوى العراقية، عن تحفظه على ما وصفها بالدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى لتنفيذ "عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي"، محذرا من توظيف "الشهداء لتحقيق مكاسب انتخابية زائفة. جاء ذلك في بيان للتحالف الذي يمثل أكبر تجمع للكتل السنية في البرلمان.



وأعرب التحالف عن إدانته الشديدة للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في سوق شعبي وسط العاصمة بغداد الخميس الماضي وخلفا عشرات القتلى والجرحى، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

إلا أنه استنكر ما رافق الهجمات من ردات فعل غير مدروسة وتصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام. وأعرب التحالف عن تحفظه على العديد من أحكام الإعدام الأخيرة لفقدان معظمها شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال مراقبون، ان المجرم نوري المالكي وأذناب الحرس الثوري الإيراني وعملاء الملالي يريدون ان يستغلون حادث الطيران أو بالأحرى يحركوه كما خططوا لذلك وتهييج الشارع العراقي ضد السنّة وتحقيق مكاسب طائفية.

أ.ي