لبنان يحترق من جديد وبيروت تنزف.. تحت سطوة إيران وميليشيا حزب الله

مراقبون: لبنان يُحرق تحت وطأة أشد أزمة اقتصادية عرفها في تاريخه وثروة ميليشيا نصر الله كما هى



قال مراقبون، ان الاحتجاجات المدوية التي تجوب لبنان كانت متوقعة، وهى مستمرة موجة بعد أخرى والسبب إيران وسطوة ميليشيا حزب الله ورجالات الملالي الذين حولوا لبنان الجميلة الى دولة خراب.

المثير انه رغم الأزمة العاتية التي يمر بها لبنان لم ترغب ايران بعد، في إعطاء اوامرها للعصابة الإرهابية في أن تسمح بتمرير الحكومة الجديدة وبرامج الإصلاح.

وشهدت ثلاث مدن رئيسية في لبنان، تحركات احتجاجية رفضا للتدهور الاقتصادي والمعيشي في ظل استمرار حظر التجوال بسبب كورونا. وخرج عدد من المتظاهرين في بيروت بمسيرة احتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والعاطلين عن العمل.

وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.



وأقدم المتظاهرون على قطع طريق رئيسي في العاصمة لنحو نصف ساعة قبل أن يعاد فتحه، وسط حضور لعناصر قوى الأمن الداخلي من دون وقوع أي مواجهات.

وتشهد مدينة طرابلس، شمال البلاد احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية، وسط رفض لاستمرار الإقفال التام، تخللها قطع طرقات ومواجهات مع القوى الأمنية.

وذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن "محتجين قاموا برشق سرايا طرابلس (مبنى حكومي) بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجا على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات". وأضافت الوكالة أن "القوى الأمنية عملت على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا إلى ساحة عبدالحميد كرامي".

فيما شهدت ساحة كرامي عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمحتجين، ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بالحجارة، فيما قامت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى نقلهم الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفيات المنطقة. وتعد نسبة الالتزام بإجراءات الإغلاق العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. ورغم قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تعد الأفقر في لبنان، ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه.



واستقدم المحتجون، حاويات النفايات وأضرموا النار فيها أمام مدخل ما يعرف بـ"سرايا طرابلس" وقطعوا الطريق، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي، وقد عمد عدد من الشبان إلى رمي الحجارة بشكل عشوائي على باحة السرايا، وسط هتافات منددة بالسياسة الاقتصادية للدولة، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وتطوّرت المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، حيث سجل عزز الجيش قواته بالمكان واستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما قام عددا من المحتجين بإحراق سيارة تعود لعنصر في قوى الامن الداخلي، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، وفق تقرير "العرب"، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة تقاطع إيليا في المدينة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية.

وانتقد أحد المشاركين في المظاهرة يدعى هيثم عربيد، قرارات السلطة وسياساتها التي "أوصلت البلد إلى الانهيار"، وأضاف الإقفال قرار على الشعب الفقير والمحتاجين، وعلى المسؤولين القيام بواجباتهم تجاه الشعب وتأمين مساعدات له". ويسري في لبنان حتى الثامن من فبراير إغلاق عام مشدد يتضمن حظرا للتجول على مدار الساعة، في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.

وحتى الآن سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 282.249 إصابة منها 2.404 حالة وفاة. ويأتي تزايد تفشي الفايروس في وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية عدة إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.

ووفق خبراء، فإن لبنان "المشلول" تحت حكم طبقة سياسية فاسدة يتحكم فيها ميشال عون والإرهابي حسن نصر الله لا تريد ان تتقدم على الإطلاق ومنذ ما يزيد عن عام والحال بائس متجمد. لكن الغريب أن ميليشيا الإرهابي حسن نصر الله وقبل عدة أسابيع أعلنت أنها ستزيد المساعدات لعناصرها في الجنوب.

ويطالب لبنانيون بالقبض على الارهابي نصر الله وخلع ميشال عون وتسليم لبنان لسلطة منتخبة جديدة بعيدا عن رؤوس الفساد الإيراني حتى يغادر لبنان المربع البائس الذي يتواجد فيه.

أ.ي