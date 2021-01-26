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الثلاثاء, 26 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 07:13 م

الإعلام اليساري يحاول إحياء الربيع العربي.. ونشطاء: سيكون جزء ثاني فاشل فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا

الربيع العربي

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، منابر الإعلام اليساري التي تحاول إحياء ما يسمى بـ "الربيع العربي" والذي تسبب في تدمير دول عربية مازالت تعاني منه حتى الآن.

وأكد النشطاء، أنه سيكون جزء ثاني فاشل، فشعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا ومتمسكة بحكوماتها وترفض التغير عبر الشارع.

وأشاروا إلى أن التجربة المريرة منذ 2011 شكلت أجسام مضادة بوعي الناس تجاه أي دعوه للثورة برغم محاولة إحيائها عبر الحراك بتونس حاليا.

وأشار النشطاء إلى أن دول سوريا واليمن وليبيا مازالت غير مستقرة حتى الآن بل ونشأت بها الحروب وانتشرت بهم المليشيات الإرهابية كتنظيم القاعدة وداعش والحوثي وأيضا الميليشيات الموالية لإيران.

وتساءل نشطاء ماذا حقق الربيع العربي غير الدمار والشتات؟، وأنه هدفه إشعال نار الحرب والفتن والإرهاب في جميع الأوطان العربية لنهب خيراتها.

وأكد نشطاء أن كل شيء صار مكشوفا، لأننا شاهدنا نتائج ما يسمي الربيع العربي، فكل دولة ظهر بها هذا المرض أصبحت ظروفها أصعب من الثانية مثل سوريا وليبيا واليمن.

وأشار نشطاء إلى أن الشعوب استيقظت وأدركت أن الأمن والاستقرار أهم من الفوضى التي عاصرتها تلك الشعوب وبعضها لا يزال في حال سيئ كما في سوريا وليبيا واليمن.

وأكد نشطاء، أن هدف الإعلام اليساري هو تدمير الدول العربية عبر ما يسمى "الربيع العربي" ونشر الفوضى والإرهاب بتلك الدول والاستيلاء عليها.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على محاولات الإعلام اليساري إحياء ما يسمي بـ "الربيع العربي":

وقال حساب، "@1223_abdullah"، " سيكون جزء ثاني فاشل فالشعوب بالمنطقة أصبحت أكثر وعيا ومتمسكة بحكوماتها، وترفض التغير عبر الشارع، فالتجربة المريرة منذ 2011 شكلت أجسام مضادة بوعي الناس تجاه أي دعوه للثورة برغم محاولة احيائها عبر الحراك بتونس حاليا".


وأضاف، حساب، "@Khul_ud099"، " فعلا كل شيء صار مكشوف، هذا أننا الآن شاهدنا نتائج الربيع العربي، كل دولة ظروفها أصعب من الثانية".


وتابع حساب، "@Almadimm"، " ببساطة لن يستطيعوا.. الشعوب عرفت أن الأمن والاستقرار أهم من الفوضى التي عاصرتها تلك الشعوب وبعضها لا يزال في حال سيئ..".

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