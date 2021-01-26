الكاظمي يوجه بسرعة إنجاز المشاريع الخدمية بالناصرية.. ونشطاء: جميع المحافظات تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جميع المحافظات العراقية تحتاج إلى خدمات ومشاريع وسكن، بعد أن دمرتها يد الإهمال الحكومي المتعمد وكذلك الميليشيات وداعش الإرهابي.

يأتي ذلك، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سعي الحكومة الاستثنائي إلى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل جمعا من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها".

وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال إلى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها".

واستمع الكاظمي، وفقا للبيان، الى عرض تفضّل به نخبة من المشايخ الكرام عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلاً عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة المعنية، بسرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت، مؤكدا سعي الحكومة الاستثنائي إلى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الاقتصادية في المحافظة.

كما وجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة.

وأشار النشطاء إلى أن هناك انهيار تام للكهرباء في وسط وجنوب العراق وخاصة العاصمة بغداد، مطالبين الكاظمي بسرعة حل مشاكل العاصمة.

وتساءل نشطاء، هل تستحق أي محافظة عراقية تدخل رئيس وزراء لكي يتم تقديم الخدمات الأساسية واللائقة؟، أليس هذا واجب البلدية أو (المحافظ على أعلى مستوى) ؟، حيث أن واجب رئيس الوزراء أن يتابع عمل رئيس البلدية ومن هم في مستواه المهني؟.

وقال نشطاء، إن إصرار الحكومة على تطوير العراق يجب أن يتجلى في جدية تطوير الاقتصاد العراقي، لا سيما استقلالية العملة العراقية الدينار.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@fatimaexol23"، " وعلى طارئ الموازنة يعني الموازنة التي تقولون عنها انفجارية ذهبت بمهب الريح للجيب الفاسد يعني 165ترليون دينار للموازنة وأكبر موازنة بتاريخ العراق كلها ما بها للشعب فقط 50ترليون".



وأضاف، حساب، "@Bv5ZbtIebqLEez6"، " حتى قبور أجدادنا قد بيعت والسياسيين هم من صرح أن العراق قد أصبح مطلوبا لمدة مئة 100 سنة، فمن يأتي ويقرض بلداً قد أعلن إفلاسه ويقترض ــ إلا فقط من الذين نهبوا العراق وبالاتفاق مع دول أو شركات وهمية لتنمية ما نهبوه من العراق".



وتابع حساب، "@khaLid42007937"، " العراق يؤخرون إقرار الموازنة ويطلبون مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بقيمة ٦ مليار دولار وتعقبها أخرى بقيمة ٤ مليار دولار ، مقابل إصلاحات اقتصادية، هل تعلمون ماهي الإصلاحات الحكومية ؟ تعني المزيد من رفع الدعم عن أي منتج مدعوم من قبل الحكومة لمساعدة المواطنين.. ومزيد من الغلاء".

