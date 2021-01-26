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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 12:56 م

الكاتيل قنبلة موقوتة في البيوت

الكاتيل
يلجأ البعض إلى استخدام الغلاية الكهربائية أو ما يسمي بـ«الكاتيل» في عمل الشاي أو المشروبات الساخنة بصورة مستمرة نظرًا لسهولة استخدامه سرعته ولكن هل عرفت يومًا أن الكاتيل بمثابة القنبلة الموقوتة الموجوة في البيوت بسبب أضراره؟

أضرار استخدام «الكاتيل» أو الغلاية الكهربائية .. تعرف عليها

- من ضمن مكونات الكاتيل أو "الغلاية الكهربائية" الألومنيوم والنيكل، ويتفاعلان مع المياه، وتصبح من مكونات أي مشروب ساخن يتم إعداده عن طريقة

- من الممكن أن يتسبب الكاتيل أو الغلاية الكهربائية في تكوين السموم في الجسم

- يسبب الكاتيل أو الغلاية الكهربائية في الإصابة بالسرطان

- من الممكن أن تسبب مياه الكاتيل ضمور في العضلات

- وجدت الدراسات أن الكاتيل أو "الغلاية الكهربائية" يتسبب في الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد

- تؤثر مياه الكاتيل أو "الغلاية الكهربائية" على البشرة وتصيبها بالتجاعيد. 

- مادة تصنيع غلاية الغاز قد لا تكون آمنة تمامًا على الصحة، مثل الغلايات الألومنيوم، حيث يتفاعل الألومنيوم أيضًا مع الماء المغل

الطريقة الصحيحة لاستخدام وغسل الغلايات الكهربائية أو "الكاتيل"

- يستخدم الليمون في تنظيف الكاتيل أو الغلايات الكهربائية من خلال غسيل الكاتيل جيدًا
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