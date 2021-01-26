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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 12:52 م

تحذيرات من خطورة بقاء السفاح البعثي في حكم سوريا .. ومراقبون : "لا شرعية له ولا انتخاباته"

بشار
مع تسارع خطوات نظام الأسد، وتكثيف مساعيه لإجراء الانتخابات الرئاسية، وترشيح نفسه، مرة أخرى، أطلقت قوى سياسية سورية معارضة وشخصيات وطنية متنوعة الاتجاهات، حملة محلية وعالمية لتنبيه المجتمع الدولي، إلى خطورة تجديد الأسد، لنفسه، وبقائه في السلطة رغم كل الدمار والقتل والتشرد الذي تسبب به للسوريين، وبما يتناقض، أصلا، مع مختلف القرارات الدولية لحل الأزمة في سوريا، وعلى رأسها القرار 2254
 
وفيما كان الاجتماع الأول، للقوى السياسية المعارضة، في السابع عشر، من الشهر الجاري، شهد يوم الأحد الماضي، الاجتماع الثاني للقوى المطلقة للحملة، وعلى رأسها، اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، والمجلس السوري للتغيير، ورابطة الكرد المستقلين، وطيف واسع من شخصيات وطنية مستقلة، وقوى سياسية متعددة
 
إحباط مسعى ترشحه
 
واتفقت جميع الأطراف المشاركة، في الاجتماع الذي تم إجراؤه عبر تطبيق "الزوم"، على اسم الحملة، وهو "لا شرعية للأسد وانتخاباته" والهدف منها، هو "إحباط جهود نظام بشار الأسد، لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية" بحسب ما ذكره المحامي حسان الأسود، أمين عام المجلس السوري للتغيير أمس  الاثنين
 
بدوره، بيّن الأمين العام للمجلس السوري للتغيير، وهو أحد مكونات المعارضة السورية التي تضم عددا من الشرائح الاجتماعية، من الجنسين، ومن مختلف المحافظات، بأن سعي الأسد، لترشيح نفسه، مجدداً، يتعارض مع إرادة غالبية السوريين، ويتعارض، كذلك، مع الإرادة الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة
 
ولفت الأسود، إلى أن هذه الحملة، لن تقف عند حد التنديد بتوجه الأسد، لانتخاب نفسه، وإجهاض مساعيه في هذا السياق، بل الحملة ستظل محاولة لا تهدأ، لإيصال صوت السوريين، إلى العالم، وكذلك "لإظهار أنفسنا أفراداً وكيانات، متمايزين عن المؤسسات الرسمية للمعارضة المترهلة، ولنبيّن للعالم قدرتنا على إنتاج البديل الوطني الديمقراطي عن نظام استبدادي قمعي .
 
ستتوجه إلى مناطق سيطرته أيضاً
 
كما عبّر أمين المجلس السوري للتغيير، عن قناعته، بأن الجميع متفق على لا شرعية للأسد والرغبة بإسقاطه، بمن فيهم السوريون المقيمون في مناطق سيطرته. من هنا، ستتوجه الحملة، إلى السوريين بمناطق سلطة الأسد، باعتبارهم "مكرهين" على البقاء "تحت حكم جائر وظالم" إلا أنهم غير قادرين على التعبير بسبب "خوفهم" من أجهزته الأمنية
 
وستسلك الحملة خطين إضافيين، وهما التوجه إلى الرأي العام الإقليمي والدولي، والشعوب العربية والمجاورة من أجل "إعادة إحياء قضية الشعب السوري ومطالبه المحقة بالعيش الكريم، كما كانت قبل عشرة أعوام، أيام السلمية، وقبل التحول إلى العسكرة" بحسب الأسود الذي أكد أن الخط الثاني، سيكون بالتوجه إلى الدول الفاعلة، بالملف السوري، وكذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي
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