لجنة نيابية: تثبيت موظفي عقود الكهرباء يثير الخلافات بين الحكومة والبرلمان

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، ، عن وجود مباحثات وخلافات بين الحكومة والبرلمان على شمول عقود وزارة الكهرباء بالتثبيت في موازنة 2021 والبالغ عددهم 109 الف موظف عقد.

وقال عضو لجنة الخدمات جاسم البخاتي ان “اللجنة المالية استمعت الى جميع مداخلات واستفسارات النواب بشأن الموازنة وخاصة الملاحظات الخاصة بتثبيت موظفي العقود

واضاف ان “هناك اصرارا برلمانيا على شمول موظفي العقود بوزارة الكهرباء بالموازنة والبالغ عددهم نحو 109 الف موظف عقد .