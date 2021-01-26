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الثلاثاء, 26 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 12:14 م

الشرطة المجتمعية توقف عمليتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار

شرطة الانبار
اوقفت الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ، حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار.

 وقالت  في بيان إن العمليتين جاءت  من خلال ورود مناشدتين منفصلتين من قبل فتاتين ادعتا تعرضهما للابتزاز الالكتروني من قبل شخصين، مهددينهما بنشر صورهمها على مواقع التواصل الالكترونية مقابل مبالغ مالية وأشياء أخرى، حيث واجهت   الشرطة المجتمعية المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة، واتخذت بحقهما الإجراءات الأصولية، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين الحسابات.
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