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الثلاثاء, 26 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 11:39 ص

نائبة :وضعنا سقفا زمنيا لنهاية الأسبوع الحالي لانهاء مناقشة قانون الموازنة

ماجدة-التميمي-1
قالت عضو اللجنة  المالية النيابية  ماجدة  التميمي ان اللجنة وضعت سقفا زمنيا الى نهاية الاسبوع الحالي لانهاء مناقشة مشروع  قانون الموازنة المالية لعام 2021 ووضع حلول مثمرة ومناسبة.
واضافت ان “الاجتماعات متواصلة من اجل وضع خطة بعد قراءة مواد الموازنة والمناقشة بين اعضاء اللجنة “،.

  واوضحت  انه “تم استضافة الكثير من المسؤولين وتقسيمهم على اللجان الفرعية  للرئاسات الثلاث والوزارات بعد طلب البيانات والموازنات التفصيلية”.
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