الصحة النيابية: عدم توفير لقاح كورونا حتى الآن يعتبر أكبر أخفاق للحكومة في مواجهة الفيروس

أكدت عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، انه لا لقاحات كافية لكورونا في العراق خلال الوقت القريب.



وقال الموسوي في بيان ان عدم توفير لقاح كورونا فيروس لغاية الآن يعتبر أكبر أخفاق للحكومة العراقية في مواجهة الفيروس، حيث أغلب دول المنطقة باشرت بحملات التلقيح ضد الكورونا ومنذ اسابيع".



وأضاف:" انه من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة توفير كميات كافية من اللقاح خلال وقت قريب.

