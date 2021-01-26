نائب يكشف عن امتناع ثلاثة وزراء لديهم استجوابات من الحضور للبرلمان

كشف النائب عامر الفايز عن وجود استجوابات لوزراء المالية والتجارة والنفط واستضافة لرئيس الوزراء ولم يحضر اي منهم الى البرلمان عادا اصابة رئيس هيئة الاعلام بالكورونا تهربا من الاقالة

وقال الفايز ان “رئيس مجلس الوزراء قبل منحه الثقة تعهد بالمجيئ للبرلمان كل شهر مرة واحدة للتفاهم حول الاعمال الحكومية لكنه

لم يأت ولا مرة منذ تسلمه المنصب والعدوى انتقلت للوزراء الذين هم لم يأتوا”، مشيرا الى ان “هناك استجوابات بحق وزراء التجارة والمالية والنفط واستضافة للكاظمي ولم يصل اي منهم لمبنى مجلس النواب.

واعتبر الفايز عدم مجيء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الى الاستجواب تحت ذريعة اصابته بفيروس كورونا تهربا من الاقالة لثبوت ادانته بالأسئلة المعدة لاستجوابه.