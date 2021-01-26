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الثلاثاء, 26 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 11:29 ص

السوداني : رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يتهرب من الاستجواب البرلماني

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق
أكد الأمين العام لتيار الفراتين النائب  محمد شياع السوداني ان شركات الهاتف لم تسدد ضريبة الدخل خلال الفترة 2005-2019

وقال في تصريح متلفز ان ديون شركات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دينار ، لافتا الى ان هيئة الإعلام والاتصالات غضت النظر عن ديون شركات الاتصالات

واشار الى ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي يتهرب من الاستجواب البرلماني ، موضحا ان هيأة الإعلام "تواطأت" مع شركات النقال و"تعمدت" هدر المال العام.
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