السوداني : رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يتهرب من الاستجواب البرلماني

أكد الأمين العام لتيار الفراتين النائب محمد شياع السوداني ان شركات الهاتف لم تسدد ضريبة الدخل خلال الفترة 2005-2019



وقال في تصريح متلفز ان ديون شركات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دينار ، لافتا الى ان هيئة الإعلام والاتصالات غضت النظر عن ديون شركات الاتصالات



واشار الى ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي يتهرب من الاستجواب البرلماني ، موضحا ان هيأة الإعلام "تواطأت" مع شركات النقال و"تعمدت" هدر المال العام.

