الدهلكي يحذر من تداعيات ومخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية

حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، من تداعيات ومخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية بعد كل جريمة ارهابية وكما نراه اليوم في الاعتقالات العشوائية التي تحصل في محافظة صلاح الدين بعد استهداف الزمر الارهابية لعناصر من الحشد الشعبي.



وقال الدهلكي في بيان صحفي ان : جميع القوى الوطنية والقواعد الشعبية ترفض الأعمال الارهابية واستهداف الابرياء، وكل من يدافع عن تلك الجماعات فهو مشارك معها في قتل الشعب العراقي، لكننا في نفس الوقت نرفض استهداف المواطنين والعقوبات الجماعية والاعتقالات العشوائية بعد كل عملية ارهابية.



واضاف الدهلكي، ان : مايجري اليوم في محافظة صلاح الدين من اعتقالات هو تكرار لسيناريو الاعتقالات التي كانت سابقا في محافظات نينوى والانبار وديالى والتي خلقت حينها فجوة بين مواطني تلك المناطق والقوات الامنية استغلتها الجماعات الارهابية لاجتياح المحافظات الغربية الى حين تحريرها من بطش الارهاب الداعشي.



ودعا الدهلكي القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية الى : تشكيل لجنة تحقيق فورية فيما يجري في صلاح الدين لمعرفة من يقف خلفه وإنهائه بشكل عاجل والعمل بتقوية الجهد الاستخباري الدقيق لتشخيص واعتقال القتلة والمجرمين وفق القانون والقضاء الذي نحترمه ونخضع له جميعا.