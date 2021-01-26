نائب يطالب الكاظمي بالتصدي بشكل شخصي للفساد بملف الكهرباء

طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتصدي بشكل شخصي لملف الكهرباء .



وقال في بيان صحفي : ان الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة ملف الكهرباء نتيجة لسوء الادارة في وزارة الكهرباء وتراكم ملفات الفساد وقد تسبب هذا الفشل في زيادة حجم المشاكل الفنية التي تعانيها المنظومة الكهربائية وانعكس ذلك سلبآ على حياة المواطن وعلى قطاعي الصناعة والزراعة بشكل كبير بأعتبار ان الكهرباء هي المحرك الرئيس في هذين القطاعين مما يدعو الى معالجات جدية وسريعة.



واضاف المحلاوي ان : المطلوب من رئيس الوزراء ان يتدخل بشكل شخصي في وضع المعالجات والحلول قبل فصل الصيف حيث من المتوقع ان استمرار ادارة هذه الوزارة بهذا الشكل السيئ سوف يؤدي الى انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل.



واوضح انه : لاوقت للمجاملات والمزايدات السياسية على حساب المواطن ويجب ان يعمل الجميع من منطلق ان مصلحة البلد وخدمة المواطن أكبر من الاشخاص والمواقع ، ولاشك فأن المعالجات الجدية لاتقف عند استمرار وزير متلكىء او مدير عام فاشل في موقعه والواجب الوطني يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية التشخيص الحقيقي لمواطن الضعف والفساد ووضع المعالجات الحقيقية التي تنال رضى الله والمواطن .