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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 26 كانون الثاني 2021 01:06 ص

قرض صندوق النقد الدولي.. العراق إلى أين مع استمرار حكم ميليشيات إيران؟ وهل تستفيد بغداد من القرض؟!

البنك المركزي العراقي

خبراء: ميزانية العراق 2020 تساوي ميزانية 4 دول ورغم ذلك تُنهب

 وسط أزمة اقتصادية عاصفة ومروعة لا يعرف العراق أولها من آخرها، جاء إعلان العراق اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، ليثير جدلا كبيرا في الشارع العراقي بين إمكانية الاستفادة الحقيقية منه وبين الغرض الرئيسي الذي يتمثل في دفع رواتب، وهو ما سيؤدي لتبديد القرض ويحمل الأجيال الحالية والمستقبلية فوائده. ويعيش العراق أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، حيث يعد  ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، لكنه لجا للاستدانة.


وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور رحيم الكبيسي: العراق قراره مصادر منذ العام 2003، ولم يكن له دور فيما يقرر سواء كان في الاقتصاد أو السياسة، هذا البلد يصدر يوميا أكثر من 3 ملايين برميل من النفط بسعر لم يهبط عن 50 دولار منذ عدة أشهر، وبالتالي فكرة القرض غير مطروحة لدى أي من أبناء الشارع العراقي، لكن تلك الحكومة والحكومات السابقة مرتهن قرارها للخارج، وحتى موازنة البلاد التي يتم مناقشتها حاليا هى إحدى وصفات صندوق النقد الدولي، لذا ليس هناك غرابة في أن تفكر الحكومة في الاقتراض أو يملى عليها".
وأضاف الكبيسي وفق "سبوتنيك"، إن فالاقتراض من صندوق النقد سيضيف معاناة كبيرة على الشارع الآن والأجيال القادمة، حتى الأطفال الذين لم يولدوا سيكونون مدينين للخارج، والغريب أن الدول المقرضة للعراق عبر صندوق النقد الدولي تعلم أن الفساد في العراق بلغ ذروته، لكنهم يعلمون أن العراق هو ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في أوبك، وبالتالي لا يعنيهم الفساد لأنهم سوف يستولون على النفط في قادم الأيام، وهذه الحكومة لن تستمر طويلا. وما يثير الدهشة هو لماذا توافق الدول الغربية على الإقراض وهى تعلم أن لدى العراق أموالا يمكن أن تكفي إذا ما تم تجفيف منابع الفساد، حيث أن ميزانية العراق الأخيرة توازي ميزانية 4 دول.
وشدد الخبير الاقتصادي: العراق لا يقترض من أجل الإعمار أو البنية التحتية أو الخدمات، إنما يقوم بإقتراض 6 مليارات وستصل إلى 10 مليارات من صندوق النقد الدولي من أجل دفع المرتبات، في كل دول العالم تستخدم القروض من أجل البنى التحتية!!
وأوضح الخبير، أن القرار السياسي مرهون لعصابات إيران وميليشياتها. ولا يد للعراقيين فيه، والحل الوحيد للخروج من تلك الحلقة في يد الشارع العراقي.
من جانبه علق د. عبد الرحمن نجم المشهداني أستاذ العلاقات الاقتصادية المساعد بالجامعة العراقية، إن العراق الآن يمر بأزمة مالية نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والصراع السياسي والمحاصصة السياسية التي أوصلت البلاد إلى ما هى عليه الآن من فساد. مضيفا: أن الأزمة تفاقمت منذ العام 2020 وفي العام الحالي 2021 نتيجة جائحة كورونا، المشكلة أن البلاد تعاني من أزمة مالية كبيرة، وتلك المليارات الست التي أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لإقراضها للعراق هو حديث يدور منذ عدة أشهر وأعلن عنه الصندوق. وأشار المشهداني إلى أنه يعتقد أن هذا القرض البالغ 6 مليارات تليها 4 مليارات أخرى، يغلب عليه الجانب السياسي أكثر من الجانب الاقتصادي، صحيح أن البلاد في أزمة، لكن لا أعتقد أن هناك حاجة ماسة تدفع العراق إلى العودة إلى اتفاقية دعم ومساندة طويلة الأجل من صندوق النقد
ويرى خبراء، أن نهب عصابات إيران مقدرات العراق بطريقة همجية وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لميليشيات إجرامية هو ما أدى بالعراق الى الوضع الموجود فيه.
وشددوا على أن قرض صندوق النقد الدولي سيضيع في الهواء لأنه لا دولة ولا خطة تسير عليها والسبب ايران وعصابات إيران.
أ.ي

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