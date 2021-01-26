"المذعور" من عصابات إيران.. الكاظمي: لا مجال للمجاملة في دماء العراقيين ومصادر: تراجع عن قراره بخصوص البصري

مراقبون: الكاظمي غير قادر على فرض كلمته على عناصر إيران أو قادة ميليشياتها



في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، أن أبو علي البصري، الايراني قائد خلية الصقور الاستخباراتية عاد الى منصبه. بعدما ابتلع الكاظمي قرارته تجاه رجالات ايران بعد مجزرة ساحة الطيران.

زعم الكاظمي وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية قوله: لا مجال للمجاملة في دماء العراقيين!!

وكان قد أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العثور على "وثائق مهمة في بغداد والرمادي" خلال تنفيذ عملية "ثأر الشهداء" ضد تنظيم داعش الارهابي.

فيما نقلت وكالة الأنباء عن رسول قوله إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بأن لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين. وشدد رسول على أن المهمة الآن تقوم على "التركيز على الجهد الاستخباراتي، وتوحيد الأجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".



وأشار إلى أن التغييرات التي أجراها الكاظمي في القيادات الأمنية، هي قرار دقيق، لعدم السماح لأي خرق سواء في بغداد أو المحافظات!!

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة استهدفت "كهفا" تتخفى فيه عناصر داعش في سلسلة جبال مكحول.

وأكد رسول وجود "سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر في الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستمرار في دكّ ما تبقى من أوكار داعش الارهابي.

ونفذت عملية "ثأر الشهداء" في بغداد وفي الفلوجة والكرمة وهيت في محافظة الأنبار غربي البلاد، بحسب رسول الذي قال إن القوات الأمنية اعتقلت "عشرة من مقاتلي تنظيم داعش" في العملية.

وبيّن أن "هناك تعاونا كبيرا بين كافة الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى، والشروع في عمليات نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب". وانطلقت عملية "ثأر الشهداء" فجر الجمعة بتوجيه من الكاظمي، بعد الانفجار المزدوج الذي استهدف تجمعا للمدنيين في ساحة الطيران وسط بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وتستهدف العملية بقايا عصابات تنظيم داعش، في وقت "تمكنت الوحدات من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من محافظة بغداد بباب المعظم، ومحافظة الأنبار بعامرية الفلوجة، ومحافظة كركوك بمنطقة دور الفيلق"، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب.

وأكّد الكاظمي أن "الرد على من سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسيا ومزلزلا"، وأن "التفجيرين خرق لا نسمح بتكراره



في سياق آخر وبخصوص المظاهرات الهادرة في محافظة ذي قار، أصدر الكاظمي، عددا من التوجيهات خلال لقائه جمعاً من شيوخ العموم لعشائر محافظة ذي قار ووجهائها، مؤكداً سعي حكومته لإقامة المشاريع الكبرى في مجال استثمار النفط والغاز.

وقال الكاظمي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، نشره موقع "شفق نيوز"، إن "ذي قار تمثل نموذجًا للمحافظة المعطاءة، التي لم يتوقف أبناؤها عن بذل أرواحهم لحماية العراق بأكمله ومواجهة الإرهاب في كل الجبهات.

وأضاف، لقد حان الوقت لوقف المعاناة، والتفكير في بناء ذي قار وخدمة أهاليها الكرام، وهذا يحتم علينا التعاون والصبر لتحقيق ما نصبو إليه، ورغم أن ليس هناك من حلول سحرية، إلّا أن الحكومة عازمة على مواجهة التحدّيات والانتقال الى مرحلة البناء والتنمية رغم كل الصعوبات، فذي قار محافظة نفتخر بها وننتمي إليها.

واستمع الكاظمي الى عرض تفضّل به نخبة من المشايخ عن واقع المحافظة، وأهم ما يواجهها من عقبات ومشاكل خدمية وإدارية، فضلاً عن مشكلاتها الاجتماعية والامنية، وتداعيات التظاهرات والحراك المطلبي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الأجهزة المعنية، بـ"سرعة إنجاز المتلكئ من المشاريع الخدمية في المحافظة، وإعطاء الأولوية لمشروع المستشفى التركي وافتتاحه بأسرع وقت"، مؤكدا "سعي الحكومة الاستثنائي الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز في ذي قار، عبر شركات اجنبية، سيكون لها وقع إيجابي على توفير فرص العمل وتنمية الحياة الاقتصادية في المحافظة".

ووجه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بوضع خطّة خدمية عاجلة، لأجل تقديم الخدمات البلدية لمدينة الناصرية وعموم أقضية ونواحي المحافظة"، كما وجه الأجهزة الأمنية في المحافظة بـ"التدقيق في تنفيذ أوامر القبض، وما يتعلق منها بدعاوى الحق الخاص وجرائم القتل.

وكرر خبراء، بأن مشكلة الكاظمي ليست مع العراقيين والجميع يتمنون نجاحه لمصلحة العراق، لكنه حتى الان وبعد ثمانية اشهر في منصبه غير قادر على لجم عصابات إيران ولا التصرف تجاه عناصرها او قيادتها بالشكل الواجب عليه وهو ما يخلق الفجوة والدمار

أ.ي