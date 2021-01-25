بعد ضغوط عصابات طهران.. الكاظمي يتراجع عن قرار إقالة أبو علي البصري.. ومراقبون: جاسوس إيراني في منصب أمني رفيع

خبراء: الداخلية والمخابرات مخترقتين تماما من جانب عملاء إيران



لم تتحمل عصابات إيران الإرهابية المسلحة، قرار الكاظمي بإقالة المليشيوي أبو علي البصري، بعد مجزرة ساحة الطيران في بغداد ومعه 5 قيادات أمن بارزين. وطوال الساعات الماضية وكما كشف موقع "بغداد بوست" هددت ميليشيات إيران بزعامة نوري المالكي بإقالة الكاظمي من منصبه اذا لم يعيد البصري إلى مكانه في خلية الصقور. وعليه تراجع الكاظمي في خيبة أمل جديدة في قراراته.

وأكدت مصادر مطلعة، أن صدور أمر من الكاظمي بإلغاء أمر إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور الاستخبارية) الميلشيوي أبو علي البصري.



وقالت المصادر، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تراجع عن قرار إعفاء ابو علي البصري قائد خلية الصقور.

وأضافت أن البصري عاود اليوم مباشرة عمله كالمعتاد دون أي تغيير في صلاحياته في خلية الصقور الاستخبارية.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد. إلا أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء أفادت بأن الكاظمي عدل عن قرارات إعفاء ثلاثة من هؤلاء القادة وهم: أبو علي البصري والبطاط وعامر صدام وكل هؤلاء هم قيادات ايران وتعيينات الحرس الثوري الايراني.

وتسلل الميليشياوي الارهابي ابو علي البصري إلى وزارة الداخلية منذ أعوام، دون الحاجة إلى أن يكون متخرجا من أي كلية أو حاملا لأي رتبة، فهو أحد قادة فيلق بدر الذي تأسس في إيران لقتال الجيش العراقي خلال ثمانينات القرن الماضي، وله علاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني!!



وبقي البصري بعيدا عن الأضواء طيلة أعوام، مع بعض الإعلانات المقتضبة والمتقطعة عن مشاركة خلية الصقور في عمليات استخبارية ضد تنظيمي القاعدة وداعش الارهابيان..

ولم يكن لدى وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على إدارة هذه الحقيبة الأمنية الحساسة أيّ صلاحيات للتعاطي مع خلية الصقور، التي شكلها البصري من بعض الضباط الموالين له في وزارة الداخلية وتقلد رئاستها عدة سنوات، تحت لافتة مكافحة الإرهاب.

وقال سياسيون، وفق ما نقلت "العرب"، واكبوا تغلغل البصري في مفاصل المؤسسة الأمنية العراقية، إن نفوذ هذا الرجل وصل إلى جهاز المخابرات، حيث قرب بعض ضباط هذا الجهاز، واستخدمهم في العديد من الأحيان. وبسبب ادواره المتميزة كجاسوس ايراني رشح مكاتن الارهابي الراحل ابو مهدي المهندس على رأس الحشد الاجرامي

والخلاصة، أن تراجع الكاظمي في قراراته رغم أنه يعلم تماما ان هؤلاء هم عناصر ايران في الداخلية والمخابرات، نكسة جديدة للعراق وتؤكد أن مجزرة ساحة الطيران وغيرها ستتكرر بكل سهولة.

أ.ي