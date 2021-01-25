بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟ يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي المحمداوي يدعو لاسترداد اكثر من ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق نائبة : النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان الشريفي: الانتخابات لن تؤجل مجددا وتحديث السجلات سيصل الى 80 بالمائة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 09:01 م

صالح يحذر من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ونشطاء يطالبون بإغلاق منصات الفتن الممولة من أطراف سياسية ببغداد

برهم صالح

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح الذي حذر من محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

ووجه النشطاء رسالة إلى الرئيس برهم صالح، متسائلين، أليس من الأفضل أن تبادروا بإغلاق المنصات التي تبث الفتن والكراهية وهي تنشر خطابها من بغداد وبتمويل أطراف سياسية معروفة؟.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو برفقة وفد ضم عدداً من وجهاء الطائفة.

وأكّد رئيس الجمهورية، وفق البيان، أن الصابئة المندائيين هم جزء أساسي من النسيج العراقي، ولهم أدوار مهمة في تاريخ البلاد، وشاركوا أبناء الوطن في مختلف التحديات والمصاعب على مر العصور، مشيداً باعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وشدد صالح على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي، مؤكداً الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

واستمع رئيس الجمهورية من الوفد لشرح بشأن أحوال الصابئة في البلاد وبعض المشاكل التي تواجههم، حيث أكّد دعمه الكامل لحقوقهم الثقافية والدينية.

من جانبه، قال المحلل السياسي شاهو القرةداغي، شدد رئيس جمهورية العراق برهم صالح على حماية النسيج الاجتماعي من محاولات "الإرهاب" لضرب التعايش السلمي، محذراً من إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وتساءل القرةداغي، أليس الأفضل أن تبادروا بإغلاق المنصات التي تبث الفتن والكراهية وهي تنشر خطابها من بغداد وبتمويل أطراف سياسية معروفة؟.

وتساءل نشطاء، هل هناك تعايش سلمي فعلي في العراق؟!، نعم هناك تعايش سلمي بين من يملك الدينار والدولار واليورو في بغداد، وكيف يكون هناك تعايش سلمي في بلاد الميليشيات الموالية لإيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح:

وقال حساب، "@Majid_Al_Saadi"، " ومن منهم يجرأ على إغلاق هذه المنصات التي تبث الفتن وتحرض على الكراهية في بغداد؟".


وأضاف، حساب، "@Alaghaali3142"، " برهم صالح رئيس الجمهورية: يجب حماية النسيج الاجتماعي من محاولات الإرهاب لضرب التعايش السلمي.. السؤال: هل هناك تعايش سلمي فعلي في العراق؟!!".


وتابع حساب، "@RamisAndari"، " التعايش السلمي في أخطر عاصمة في العالم وبلاد المليشيات..".



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البصري الحشد الشعبي

بعد ضغوط عصابات طهران.. الكاظمي يتراجع عن قرار إقالة أبو علي البصري.. ومراقبون: جاسوس إيراني في منصب أمني رفيع 25 كانون الثاني 2021 09:30 م

بايدن وايران

نكسة بايدن.. فتح حوار مباشر مع إيران الإرهابية عبر وسطاء أوروبيين 25 كانون الثاني 2021 07:38 م

1

التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟ 25 كانون الثاني 2021 06:27 م

يحيى رسول

يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي 25 كانون الثاني 2021 05:32 م

برهم صالح

مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات 25 كانون الثاني 2021 01:40 م

الحلبوسي في الكويت

الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب 25 كانون الثاني 2021 01:10 م

خامنئي والأسد

اضبط.. إيران تنقل جزءا من نشاطاتها النووية الإرهابية إلى سوريا 25 كانون الثاني 2021 02:49 ص

ابو علي البصري بدر والحشد الشعبي والصقور!!

فضيحة من العيار الثقيل.. نوري المالكي يُخير الكاظمي عودة الميليشياوي البصري لخلية الصقور أو إقالتك 25 كانون الثاني 2021 01:48 ص

التعليقات