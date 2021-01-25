نكسة بايدن.. فتح حوار مباشر مع إيران الإرهابية عبر وسطاء أوروبيين

مراقبون: فتح بايدن ومجموعته حوارا مع طهران دون تقديمها اي ضمانات بالتراجع عن الإرهاب سذاجة سياسية وتآمر على أمن الخليج العربي





انتقد خبراء، ما تردد عن قيام بايدن ومجموعته في البيت الأبيض، بالبدء في فتح حوار مباشر مع ايران عبر وسطاء اوروبيين. وقالوا إنه استهتار بالأمن العالمي وسذاجة سياسية او مؤامرة. لأن ايران الارهابية لم تقدم أي شىء يثبت حسن نواياها بالعكس فحتى اللحظة الاخيرة تفجيرات دموية ومناورات.



وكان مسؤول حكومي في العاصمة الأميركية واشنطن، كشف إن إدارة الرئيس جو بايدن ستطلق مبادرة عبر وسطاء أوروبيين لفتح حوار مباشر مع طهران. وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنه سيكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأميركية في المنطقة وإيجاد حلّ للنزاع مع طهران.

ولفت إلى أن هذه الخطوات وفق ما نشرته "سكاي نيوز عربية" ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتحديدا مع دول خليجية وإسرائيل. وقال إنه في هذا الإطار، تأتي زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال كينيث ماكينزي.

وكان ماكينزي غادر، في وقت سابق الولايات المتحدة متجها إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيزور للمرة الأولى وبصفته العسكرية دولة إسرائيل. وصرح ماكينزي على متن الطائرة أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "مرحلة الفرصة"، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا.



ولفت إلى أن الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر مع إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إجراء بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولت الملف النووي الإيراني.

وبحسب بيان الإليزيه، فقد أعربا عن رغبتهما في العمل معا في ملف إيران. وفي اليوم الأول بعد تنصيبه، قال البيت الأبيض إن بايدن سيجري محادثات مع زعماء في العالم بشأن إيران.

وأعرب بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرم عام 2015، لكن سلفه دونالد ترامب انسحب منه عام 2018. لكن لا يبدو أن الأمور سهلة، إذ قال مرشحه لمنصب وزارة الخارجية، أنتوني بلينكن، إن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وتدخلاتها في المنطقة.

وكان قد اكد الرئيس ترامب، أن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي لأنه لم يشمل صواريخها البالستية ولا تدخلاتها المزعزعة للاستقرار.

وتصر إيران على أن هذين البندين خارج أي اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ويضاف إلى ذلك، الخطوات الإيرانية المتسارعة نحو إلغاء التزاماتها بالبرنامج النووي، ما يقلص المسافة التي تفصلها عن حيازة سلاح نووي.



من جانبه قال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال أول جولة له في المنطقة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، إن أمام العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران "فرصة" بعد تنصيب الرئيس جو بايدن.

وأكد الجنرال ماكنزي صدور "تهديدات متزايدة" من إيران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه. لكنه قال إن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه منذ فترة طويلة بـ"الردع المستمر" لمواجهة "لحظة مخيفة وغير متوقعة".

وقال ماكنزي للصحفيين المسافرين معه إلى الشرق الأوسط: "كان هدفنا ردع الحرب". وأشار لتخوّف بعض المحللين الأمنيين والعسكريين من أن طهران قد تقوم بضرب أي أهداف أميركية بشكل مباشر في الأيام الأخيرة وقد نجحت واشنطن بتفادي ذلك.

في سياق متصل، كانت إيران قادرة إلى حد كبير على إدارة وكلائها في العراق وأماكن أخرى بالمنطقة، بحسب ماكنزي الذي قال: "لقد تمكن الإيرانيون إلى حد كبير من إخبارهم (أي وكلائهم في العراق) أن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة حرب" مع واشنطن.

واعتبر أن ضبط النفس هذا "ليس نتيجة الانسحابات العسكرية فحسب، بل أنا متأكد من أن هناك حسابات سياسية في إيران والجميع كانوا في انتظار بايدن.

ويرى خبراء، أن قرار بايدن فتح حوار مباشر مع إيران بهذا الشكل مريب وغير متصور. وشككوا بوجود مؤامرة بين بايدن ومجموعته وإيران.

ا.ي