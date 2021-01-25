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الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 06:27 م

التحالف الدولي يقصف كهوفا لداعش في جبال مكحول.. ونشطاء: أين الطيران الحربي العراقي؟

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تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أين الطيران الحربي العراقي؟، ولماذا لا يقصف عناصر تنظيم داعش الإرهابي؟، وترك الساحة لطيران التحالف الدولي ليقوم بتلك المهمة بدلا منه.

يأتي ذلك بعد إعلان خلية الإعلام الأمني، عن قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة جوية على كهف يتحصن فيه عناصر تنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة ، نفذ طيران التحالف الدولي فجر هذا اليوم ضربة جوية استهدف خلالها إحدى الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية".

وأضاف البيان؛ أنه "سيتم إعلان اعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول القوات الأمنية إلى المكان المستهدف".

وقال نشطاء، القوات العراقية تطلب من طيران التحالف الدولي  توجيه ضربات جويه للإرهابيين في جبال مكحول وحولها.. السؤال المحير أين الطيران العراقي؟.

وأشار نشطاء إلى أن كل القوات الموجودة على الأرض بدون التحالف الدولي لا تساوي شيئا، والذي لولا وجوده لسيطر داعش الإرهابي على العراق.

وسخر نشطاء من الخلية الأمنية، قائلين: عندكم استخبارات بداخل السلاسل الجبلية والكهوف، لأن جهاز الاستخبارات بالعراق جدا قوي، بس هذا الجهاز لا يعرف عمليات القتل والاختطاف التي تصير بقلب العاصمة وبالمدن!.

وكان طيران التحالف الدولي، نفذ، ضربتين جويتين، أحداهما في سلسلة "جبال قره جوغ" شمال العراق والأخرى ضمن قطاع كركوك، أسفرتا عن مقتل 7 إرهابيين، وتدمير 4 أنفاق.

وأكد نشطاء، أنه يجب ضرب الميليشيات الموالية لإيران في العراق بيد من حديد رسالة إلى التحالف الدولي، كما قال قائد القوات الأمريكية الوسطى، إن الميليشيات أشد خطرا من داعش الإرهابي.

وقال الإعلامي إياد الدليمي في تغريدة على حسابه في تويتر، التحالف الدولي يعني أمريكا ، التي يطالبها ساسة السلطة من أتباع إيران بالانسحاب من العراق.

وأضاف، يستعينون بها الآن لتنفيذ طلعات جوية على مواقع داعش بعد هجوم مباغت للتنظيم أوقع 11 قتيلا وعشرات الجرحى، دون وجود التحالف الدولي، يعني أمريكا، لكانت داعش قد وصلت كربلاء والنجف.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على بيان الخلية الأمنية:

وقال حساب، "@zabooralbadry"، " كل القوات الموجودة على الأرض بدون التحالف الدولي لا تساوي شيئا".


وتهكم حساب، "@MuayadF1"، " عندكم استخبارات بداخل السلاسل الجبلية والكهوف صح، لأن جهاز الاستخبارات بالعراق جدا قوي، بس هذا الجهاز لا يعرف عمليات القتل والاختطاف التي تصير بقلب العاصمة وبالمدن!".

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أخر تعديل: الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 06:29 م
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