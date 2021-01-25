بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي المحمداوي يدعو لاسترداد اكثر من ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق نائبة : النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان الشريفي: الانتخابات لن تؤجل مجددا وتحديث السجلات سيصل الى 80 بالمائة شاويس: التحالف الشيعي الكردي بدأ ينفرط تدريجيا المالية النيابية: فقرات الموازنة بطور المناقشة والاسبوع المقبل ستقدم لرئاسة البرلمان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 05:32 م

يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي

يحيى رسول

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منفذا التفجير الانتحاري في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد هما من عصابات نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وعميل إيران في بلاد الرافدين.

يأتي ذلك بعدما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، جنسية الانتحاريين الذين انفجرا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال رسول في مقابلة متلفزة، إن "ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني وتقصير تم الاعتراف به".

وأضاف أن "ما تم تداوله من صورة للانتحاري غير صحيح والانتحاريان عراقيان".
وتابع: أنه "كانت لدينا معلومات عن نية الإرهاب ضرب مناطق بغداد".

وأشار رسول إلى أن "الجهد الاستخباري أجهض العديد من الهجمات الانتحارية"، لافتا إلى أن "داعش يستغل بعض المناطق التي عليها نزاع سياسي".

وبين أن "منطقة شمال شرق سوريا معقل لداعش الإرهابي وتمثل مصدر تهديد للعراق".

وقال نشطاء، إن الإرهابيين عراقيا الجنسية لكنهما إيرانيان ضد العرب، فلابد من جعل الفرس عبرة للأبد و دعسهم بدون توقف للأبد مهما أرادوا الصلح، حيث أن باب التسامح انقفل معهم من أكثر من 1000 سنة.

وأشار نشطاء إلى أن كذبة داعش انتهت انفضح الأمر كل التفجيرات من يقوم بها عملاء إيران من الحشد الشعبي الإرهابي.

وأكد النشطاء، أن المسؤولين العراقيين لا يستطيعون أن يعلنوا أن إيران خلف تلك التفجيرات لأنها هي من نصبتهم وهي من تحكم العراق فيجب تحرير العراق من ميليشيات إيران.

وقال نشطاء، أكيد من نفذا التفجير الانتحاري في بغداد هما عراقيين لكن من سهل طريقهم وتجاوز السيطرات الأمنية المنتشرة في بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات اللواء يحيى رسول: 

وقال حساب، "@_HoOoDz"، " عصابات نوري المالكي".


وأضاف، حساب، "@BnRoogi"، " أكيد عراقية صنعها نوري المالكي، وقائدها عراقي وفي أرض عراقية".


وتابع حساب، "@AbdulSdn"، " التحقيق الجاد والنزيه لهذه التفجيرات سيوضح للشعب العراقي حجم الشر والحقد الكبير لملالي إيران على العراق والعرب".



أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 05:39 م
إقرأ ايضا
برهم صالح

مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات 25 كانون الثاني 2021 01:40 م

الحلبوسي في الكويت

الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب 25 كانون الثاني 2021 01:10 م

خامنئي والأسد

اضبط.. إيران تنقل جزءا من نشاطاتها النووية الإرهابية إلى سوريا 25 كانون الثاني 2021 02:49 ص

ابو علي البصري بدر والحشد الشعبي والصقور!!

فضيحة من العيار الثقيل.. نوري المالكي يُخير الكاظمي عودة الميليشياوي البصري لخلية الصقور أو إقالتك 25 كانون الثاني 2021 01:48 ص

وزارة المالية العراقية

العراق يتحرك لاقتراض 6 مليارات دولار من صندوق النقد وخبراء: الفوضى تعوق القرض والحالة مشابهة للبنان 24 كانون الثاني 2021 10:59 م

الحشد الشعبي الطائفي الارهابي

الإرهابي هادي العامري: ما دام الحشد موجودًا فلا طائفية في العراق ومراقبون: أبو الطائفية وتصريحاته تليق بخائن أبدي 24 كانون الثاني 2021 10:22 م

صواريخ الكاتيوشا

هجمات إرهابية بالكاتيوشا من صنع إيران للفت أنظار بايدن.. مراقبون: لجم عصابات طهران يعيد الأمن 24 كانون الثاني 2021 07:55 م

مؤيد اللامي

مؤيد اللامي: لا يوجد صحفي معتقل.. ونشطاء: لأنه يهرب بعد ملاحقته بالأحكام الغيابية أو يتم إسكاته بالتصفيات الجسدية 24 كانون الثاني 2021 07:23 م

التعليقات