يحيى رسول: منفذا الهجوم الانتحاري في بغداد "عراقيان".. ونشطاء: عصابات نوري المالكي

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منفذا التفجير الانتحاري في ساحة الطيران بالعاصمة بغداد هما من عصابات نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وعميل إيران في بلاد الرافدين.

يأتي ذلك بعدما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، جنسية الانتحاريين الذين انفجرا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وقال رسول في مقابلة متلفزة، إن "ما حصل في ساحة الطيران خرق أمني وتقصير تم الاعتراف به".

وأضاف أن "ما تم تداوله من صورة للانتحاري غير صحيح والانتحاريان عراقيان".

وتابع: أنه "كانت لدينا معلومات عن نية الإرهاب ضرب مناطق بغداد".

وأشار رسول إلى أن "الجهد الاستخباري أجهض العديد من الهجمات الانتحارية"، لافتا إلى أن "داعش يستغل بعض المناطق التي عليها نزاع سياسي".

وبين أن "منطقة شمال شرق سوريا معقل لداعش الإرهابي وتمثل مصدر تهديد للعراق".

وقال نشطاء، إن الإرهابيين عراقيا الجنسية لكنهما إيرانيان ضد العرب، فلابد من جعل الفرس عبرة للأبد و دعسهم بدون توقف للأبد مهما أرادوا الصلح، حيث أن باب التسامح انقفل معهم من أكثر من 1000 سنة.

وأشار نشطاء إلى أن كذبة داعش انتهت انفضح الأمر كل التفجيرات من يقوم بها عملاء إيران من الحشد الشعبي الإرهابي.

وأكد النشطاء، أن المسؤولين العراقيين لا يستطيعون أن يعلنوا أن إيران خلف تلك التفجيرات لأنها هي من نصبتهم وهي من تحكم العراق فيجب تحرير العراق من ميليشيات إيران.

وقال نشطاء، أكيد من نفذا التفجير الانتحاري في بغداد هما عراقيين لكن من سهل طريقهم وتجاوز السيطرات الأمنية المنتشرة في بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أدت إلى استشهاد 32 مواطناً وإصابة 110 أشخاص.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات اللواء يحيى رسول:

وقال حساب، "@_HoOoDz"، " عصابات نوري المالكي".



وأضاف، حساب، "@BnRoogi"، " أكيد عراقية صنعها نوري المالكي، وقائدها عراقي وفي أرض عراقية".



وتابع حساب، "@AbdulSdn"، " التحقيق الجاد والنزيه لهذه التفجيرات سيوضح للشعب العراقي حجم الشر والحقد الكبير لملالي إيران على العراق والعرب".







