بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 01:40 م

مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات

برهم صالح

شن نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على إسماعيل الحديدي مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح بعد تصريحات عن عدم وجود ضغوطات على الرئيس، في إصدار مراسيم أحكام الإعدام.

وقال الحديدي في بيان، إن رئاسة الجمهورية لن تتوانى في إصدار مراسيم أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، لافتاً إلى أن هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها تتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر بها.

وأضاف، أنه لا توجد أي ضغوطات على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة وتدقيق الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر بأحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل.

وبشأن صدور 340 مرسوماً بالإعدام أوضح الحديدي، أن العدد الذي أعلنه المصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية كان يتضمن مجموع ما صدر من مراسيم أحكام الإعدام في مراحل الدورات السابقة لرئاسة الجمهورية والحالية".

ولفت إلى أن "البعض كان يعتقد أن 340 مرسوماً صدرت بعد حادثة ساحة الطيران، إلا أن هذا العدد من المراسيم صدر خلال السنوات الماضية".

وحول وجود 3 آلاف حكم بالإعدام لم تتم المصادقة عليه، نفى الحديدي "وجود هكذا رقم لدى رئاسة الجمهورية، مؤكدة استمرار الرئاسة في تدقيق واصدار مراسيم الإعدام".

وتابع، أن "الرئاسة لم تتعمد في التأخير بإصدار مراسيم الأحكام وإن حصل تأخير فهذا يرجع إلى التدقيق".

وقال نشطاء، إن الإرهابيين خارج السجن كلهم ميليشيات موالية لإيران، فهل تستطيع تصدر قرار بحقهم؟، أم لا تستطيع، فلماذا تضحك على العراقيين؟.

وأضافوا، أنه لو تدخل محامي دولي له حصانة ومحمي من قبل الأمم المتحدة لفند ادعاءات الحكومة الولائية في بغداد، وخرج 90% منهم أبرياء كلهم تقريبا انتزعت اعترافاتهم بالقتل والتهديد بقتل أقربائهم وطبعا غالبية المعتقلين من السنة وهذا كله يندرج ضمن خانة تأجيج الصراع الطائفي من جديد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح:

وقال حساب، "@StuBZzTVEPeW6VT"، "الإرهابيون خارج السجن كلهم مليشيات، هل تقدر تصدر قرار بحقهم؟، فتضحك على أي أشخاص".

وأضاف، حساب، "@TNosS08iHBuSK5I"، "قضية مصادقة ٣٤٠ حكم بالإعدام من قبل رئاسة الجمهورية ما هي إلا خدعة وأكذوبة أطلقتها مجاميع دعم الإرهاب".

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