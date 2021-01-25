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الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 01:10 م

الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب

الحلبوسي في الكويت

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السياسية العراقية زيارات خارجية ذهاب وإياب سواء كانت بلدان عربية أو إسلامية أو غيرها لابد من المواصلة من أجل إدامة علاقات التعاون المشترك بين الدول.

يأتي ذلك بعد وصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس ، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل إلى دولة الكويت يرافقه النائب الأول حسن الكعبي وعددٌ من النواب في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم".

وأضاف، أن "الحلبوسي سيلتقي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين".

وأشار نشطاء إلى أن القيادة الحقيقية هي فتح العلاقات الدولية مع دول الجوار والدول الإقليمية الأخرى، متسائلين: هل يستطيع العراق التخلص من التبعية لإيران؟.

وتساءل نشطاء، هل يكون منهاج الزيارة بحث شؤون المقيمين العراقيين وتحسين أوضاعهم؟، وهل سيطلب منهم فتح الحدود للتنقل بين البلدين لتسهيل أمر تواصل المقيمين مع أهلهم بالعراق؟

وأضافوا هل نفقات الزيارة تتحملها خزينة الدولة المتقشفة أم على نفقة رئيس البرلمان؟، أم فقط ذهب السيد الرئيس ورجع السيد الرئيس لأرض الوطن.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الكويت:

وقال حساب، "@0bVl53G43DzwO7X"، "كل الخراب و القتل والجرائم الي تحدث في العراق، الحلبوسي مشترك وعلى علم بيها. فقبل الانتخابات ظهر داعش الإرهابي من جديد والحلبوسي الفاسد صار في العواصم الخليجية. الحلبوسي يمثل شلة صغيرة من المستفيدين فقط حتى لا يمثل السنة كما يدعي".


وأضاف، نفس الحساب، "محمد الحلبوسي من أكبر رؤوس الفساد و نهب الثروات في تاريخ العراق. فاسد يستخدم مجلس النواب العراقي لبيع و شراء المناصب. يملك عده حسابات بنكية في دول خليجية من صفقات الفساد التي اشترك بيها".


وتابع حساب، "@67o1VNDYEtKh439"، "وهل من صلاحيات واختصاص رئيس البرلمان السفر؟، وماهي نوع الزيارة ومضمونها؟، وماذا ستحقق وللعراق والعراقيين ممن هذه الزيارة؟، وهل نفقات الزيارة تتحملها خزينة الدولة المتقشفة أم على نفقة رئيس البرلمان؟، أم فقط ذهب السيد الرئيس ورجع السيد الرئيس لأرض الوطن".

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