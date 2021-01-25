خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024

اكد الخبير في الشان الاقتصادي علي جبار الفريجي ،ان احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 ، اذ استمرت الحكومة بالاقتراض .



وقال الفريجي ان" وكالة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية اصدرت تقريرا سنويا يشير الى إن الاقتصاد العراقي يعاني من اضطرابات عديدة، مصاحب بسوء الإدارة الماليةحسب قراءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



واشار الى ان " الحكومات العراقية لو استمرت بنفس النهج وأسلوب إدارة مقدرات البلد وثرواته، والاستمرار بالاقتراض ، فأن معدل الاحتياطي العراقي من النقد الأجنبي سينخفض من 53.4 $ مليار دولار الى 14.3 $ مليار دولار في عام 2024.



ودعا الفريجي ، الحكومة الىى الانتباه لهذا الموضوع والتخفيف من الاقتراض الخارجي واعادة خطط الدولة الستراتيجية للسنوات المقبلة وتعظيم مكواترد الدولة المالية غير النفطية ".



