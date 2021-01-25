بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مستشار صالح: الرئيس مستعد لإصدار مراسيم إعدام الإرهابيين.. ونشطاء: الإرهابيون خارج السجن كلهم ميليشيات الحلبوسي والكعبي يصلان الكويت.. ونشطاء: هذه هي السياسة العراقية ذهاب وإياب خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي المحمداوي يدعو لاسترداد اكثر من ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق نائبة : النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان الشريفي: الانتخابات لن تؤجل مجددا وتحديث السجلات سيصل الى 80 بالمائة شاويس: التحالف الشيعي الكردي بدأ ينفرط تدريجيا المالية النيابية: فقرات الموازنة بطور المناقشة والاسبوع المقبل ستقدم لرئاسة البرلمان الرافدين يعلن البدء باجراءات منح قروض البناء للموظفين والمواطنين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 12:36 م

التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي

وزارة التخطيط

أكدت وزارة التخطيط ، ، ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%) .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي : إن " الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط اطلق تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك  لشهر كانون الأول لسنة 2020 ، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف ". 
وأضاف ،أن "التقرير أظهر ارتفاعاً في مؤشرات التضخم لشهر كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2019 بنسبة (3.2%) متأثراً بتغيّر سعر صرف الدولار" مبيناً، أن "أسعار قسم  التبغ سجلت ارتفاعاً  بنسبة (10.1%)بسبب ارتفاع اسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعاً في أسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت اسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع اسعار معدات الاستقبال والصور مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب ". 


وتابع الهنداوي ، أن " قسم النقل سجل ارتفاعاً بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع  اسعار السيارات، لاسيما السيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية واسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات" مضيفاً، أن "أسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع  اسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة (3.7%)بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية ومجموعة الاثاث ".


وأشار إلى ،أن " أسعار قسم السكن قد سجلت ارتفاعاً بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع  اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزاً في فقرة أجور اشتراك المولدة ، فيما كانت نسبة الارتفاع في  اسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع اسعار الهواتف النقالة" مؤكداً ،أن " قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع اسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والاسماك واللبن والجبن والبيض ، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية".


 ولفت الهنداوي الى ، أنه " في الوقت نفسه ارتفاع معدل التضخم الاساس خلال شهر كانون الاول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الاساس السنوي ارتفاعاً بنسبة (4.2%) مقارنة مع الشهر نفسه من  عام 2019" .

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
موازنة دولار وعلم

خبير اقتصادي : احتياطي النقدي من العملة الأجنبية للعراق سينخفض الى 14.3 مليار دولار في 2024 25 كانون الثاني 2021 12:41 م

جمال-المحمداوي

المحمداوي يدعو لاسترداد اكثر من ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق 25 كانون الثاني 2021 12:10 م

عالية نصيف

نائبة : النقاط الخلافية التي تخص موازنة الإقليم لم يتم التطرق اليها لغاية الان 25 كانون الثاني 2021 11:58 ص

مقداد الشريفي

الشريفي: الانتخابات لن تؤجل مجددا وتحديث السجلات سيصل الى 80 بالمائة 25 كانون الثاني 2021 11:56 ص

روز شاويس

شاويس: التحالف الشيعي الكردي بدأ ينفرط تدريجيا 25 كانون الثاني 2021 11:45 ص

موازنة

المالية النيابية: فقرات الموازنة بطور المناقشة والاسبوع المقبل ستقدم لرئاسة البرلمان 25 كانون الثاني 2021 11:43 ص

القوات الأمنية

نائب : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة 25 كانون الثاني 2021 11:13 ص

هوشيار عبد الله

نائب يبدي استغرابه من إصابة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بكورونا قبيل استجوابه في البرلمان 25 كانون الثاني 2021 11:11 ص

التعليقات