التخطيط : ارتفاع معدل التضخم في كانون الاول الماضي

أكدت وزارة التخطيط ، ، ارتفاع معدل التضخم في كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%) .



وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي : إن " الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط اطلق تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر كانون الأول لسنة 2020 ، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف ".

وأضاف ،أن "التقرير أظهر ارتفاعاً في مؤشرات التضخم لشهر كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2019 بنسبة (3.2%) متأثراً بتغيّر سعر صرف الدولار" مبيناً، أن "أسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعاً بنسبة (10.1%)بسبب ارتفاع اسعار السكائر المستوردة ، كما سجل قسم الصحة ارتفاعاً في أسعاره وصلت الى (8.8%)، وارتفعت اسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع اسعار معدات الاستقبال والصور مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب ".





وتابع الهنداوي ، أن " قسم النقل سجل ارتفاعاً بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع اسعار السيارات، لاسيما السيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع اسعار الدراجات الهوائية واسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات" مضيفاً، أن "أسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعاً بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع اسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الأخرى ارتفاعاً بنسبة (3.7%)بسبب ارتفاع اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية ومجموعة الاثاث ".



وأشار إلى ،أن " أسعار قسم السكن قد سجلت ارتفاعاً بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة امدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزاً في فقرة أجور اشتراك المولدة ، فيما كانت نسبة الارتفاع في اسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع اسعار الهواتف النقالة" مؤكداً ،أن " قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً طفيفاً بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع اسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والاسماك واللبن والجبن والبيض ، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية".



ولفت الهنداوي الى ، أنه " في الوقت نفسه ارتفاع معدل التضخم الاساس خلال شهر كانون الاول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الاساس السنوي ارتفاعاً بنسبة (4.2%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019" .