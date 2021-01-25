المحمداوي يدعو لاسترداد اكثر من ٥٤ مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح العراق

كشف عضو مجلس النواب، جمال المحمداوي، عن وجود مايزيد عن (٥٤) مليار دينار بذمة قوات التحالف الدولي لصالح فندق الرشيد وفندق بابل السياحي، داعيا إلى استردادها بشكل عاجل.



وقال المحمداوي في بيان صحفي : وجهنا كتابا رسميا إلى مكتب رئيس الوزراء /فريق استرداد أموال العراق. وقد خاطبنا وزارة الثقافة سابقا بسؤال برلماني في (١٤/ ١٢ / ٢٠٢٠) بشأن المبالغ المترتبة على قوات التحالف الدولي لصالح فندقي الرشيد وبابل والبالغة اربعة وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار ، حسب تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادية .



وطالب المحمداوي ببيان اجراءات مكتب رئيس الوزراء /فريق استرداد الأموال ، بشأن هذه المبالغ .



ودعا إلى: استردادها بشكل عاجل وعدم التهاون في استحصال أموال الشعب العراقي ، وإعداد قاعدة بيانات بالمبالغ المترتبة بذمة قوات التحالف الدولي ووضع آليات مناسبة لاستردادها.