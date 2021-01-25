الشريفي: الانتخابات لن تؤجل مجددا وتحديث السجلات سيصل الى 80 بالمائة

استبعد رئيس الدائرة الانتخابية السابق مقداد الشريفي، تاجيل الانتخابات المبكرة مجددا ، مبينا ان المفوضية ستعمل على انجاز جميع الاجراءات في موعدها المقرر.



وقال الشريفي ان ” المفوضية لا يمكنها تأجيل الانتخابات مجددا كونها طالبت بمزيد من الوقت وقد منحت الفترة الكافية لتحديث سجل الناخبين والبايومتري”..



واضاف ان “المفوضية الحالية ستعمل بذات اجهزة العد والفرز التي استخدمت في انتخابات 2018 ولا توجد اية اجهزة جديدة سيتم التعاقد معها”.



واوضح الشريفي ان “المفوضية لا يمكنها تحديث سجل الناخبين البايومتري بنسبة 100% أي تسجيل 25 مليون ناخب بل سيتم تحديث 70 الى 80 بالمائة كحد اعلى خلال الستة اشهر المقبلة.