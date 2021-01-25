المالية النيابية: فقرات الموازنة بطور المناقشة والاسبوع المقبل ستقدم لرئاسة البرلمان





اكدت اللجنة المالية النيابية، ، ان جميع فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام2021 في طور النقاش والتعديل، مبينة ان الاسبوع المقبل ستقدم الصيغة النهائية لرئاسة البرلمان.



وقال عضو اللجنة احمد حمه ، ان “جميع فقرات الموازنة من الفقرة الاولى وحتى الفقرة 54 هي في طور المناقشة والتعديل داخل اللجنة المالية”، لافتا الى ان “جميع الفقرات ستناقش دون تميز او ترك فقرة معينة.



واضاف ان “الاسبوع المقبل ستقدم اللجنة المالية الصيغة النهائية للموازنة لرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد التصويت عليها”، مبينا ان “اللجنة تواصل الاجتماعات مع الوزراء والمحافظين لاكمال النقاش.