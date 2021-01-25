نائب : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عباس صروط ، تحفظ اللجنة على قرار القائد العام للقوات المسلحة استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة ، التي يجب ان تكون بموافقة مجلس النواب ، بحسب الدستور .



وقال صروط ، النائب عن كتلة / عراقيون / ان القائد العام للقوات المسلحة يضطر احيانا الى اجراء تغييرات سريعة في القيادات الامنية بحسب المواقف الامنية المستجدة ، ولكن هذا الامر يحتاج الى موافقة البرلمان بعد مفاتحته بشكل رسمي ، وبالتالي يعد اجراء التغييرات خرقا دستوريا وقانونيا ".



ولفت الى :" ان لجنة الامن والدفاع عازمة على استضافة القيادات الامنية والاستخبارية ، لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة ، واجراء التنقلات بين الضباط الكبار ، على اعتبار ان اجراء التنقلات السريعة بهذه الفترة يؤدي الى ارباك للمشهد الامني "، مشيرا الى ان اصدار امر بنقل ضابط ثم الغاء الامر بعد فترة ، معناه ان القرار غير مدروس لان القرار المدروس يعتبر منتهيا ولا يتغير ، وبالتالي اجراء تلك التغييرات بهذه الصورة يشير الى حالتين ، اما ان تكون هناك جهات سياسية ضغطت على الكاظمي وغيرت قراره او ان القرار صدر من حاشية رئيس الوزراء وليس منه ، لذا فان لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على اجراء التغييرات في القيادات الامنية ".



