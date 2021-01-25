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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 11:13 ص

نائب : لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على قرار استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة

القوات الأمنية

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية  عباس صروط ،  تحفظ اللجنة  على قرار  القائد العام للقوات المسلحة استبدال القيادات الامنية والمناصب الحساسة في الدولة ، التي يجب ان تكون بموافقة مجلس النواب ، بحسب الدستور .

وقال صروط ، النائب عن كتلة / عراقيون / ان القائد العام للقوات المسلحة  يضطر احيانا الى اجراء تغييرات سريعة في القيادات الامنية بحسب المواقف الامنية المستجدة ، ولكن هذا الامر يحتاج الى موافقة البرلمان بعد مفاتحته بشكل رسمي ، وبالتالي يعد اجراء التغييرات خرقا دستوريا وقانونيا ".

ولفت الى  :" ان لجنة الامن والدفاع عازمة على استضافة القيادات الامنية والاستخبارية ، لمناقشة الخروقات الامنية الاخيرة ، واجراء التنقلات بين الضباط الكبار ، على اعتبار  ان اجراء التنقلات السريعة بهذه الفترة يؤدي الى ارباك للمشهد الامني "، مشيرا الى ان اصدار امر بنقل ضابط ثم الغاء الامر بعد فترة ، معناه ان القرار غير مدروس لان القرار المدروس يعتبر منتهيا ولا يتغير ، وبالتالي اجراء تلك التغييرات بهذه الصورة يشير الى حالتين ، اما ان تكون هناك جهات سياسية ضغطت على الكاظمي وغيرت قراره او ان القرار صدر من حاشية رئيس الوزراء وليس منه ، لذا فان لجنة الامن والدفاع لديها تحفظات على اجراء التغييرات في القيادات الامنية ".

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