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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 25 كانون الثاني 2021 11:11 ص

نائب يبدي استغرابه من إصابة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بكورونا قبيل استجوابه في البرلمان

هوشيار عبد الله



أبدى النائب عن تحالف الأمل هوشيار عبدالله استغرابه من إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبيل استجوابه في مجلس النواب .

 وقال في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن :" من غرائب الأمور إصابة الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بفيروس كورونا قبل استجوابه في البرلمان! هل المطلوب منا أن نصدّق بهذه الصدفة العجيبة؟ ".

 وأضاف عبدالله، إن :" هذا الاستغفال (في حال عدم إصابته) هو إهانة لرئاسة البرلمان التي ننتظر منها الرد المناسب " ، مبيناً أن " هذا الاستجواب أصبح تحدياً " ، خاتماً تغريدته بهاشتاك ( #كورونا_مو؟).

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